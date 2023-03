﻿„Deutschland sucht den Superstar“: Hannovers Kiyan Yousefbeik singt sich in die Liveshows

Seit Wochen ist er in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL zu sehen, hat sich von Sendung zu Sendung weiter nach vorne gesungen. Nun ist Kiyan Yousefbeik (25) der größte Schritt gelungen – der Hannoveraner hat es unter die letzten zehn Kandidatinnen und Kandidaten geschafft. Wir haben den 25-Jährigen in der Stadt getroffen.

Will in den Liveshows alles geben: Kiyan Yousefbeik aus Hannover.

Hannover. Er bezeichnet es als „emotionalsten Auftritt“ und fand es alles in allem „einfach mega“: Kiyan Yousefbeik (25) hat mit seiner Interpretation von Ed Sheerans Song „Perfect“ der Jury maximale Gänsehautmomente verpasst. Sie waren sich einig: Der Mann aus Hannover gehört in die Top Ten der wohl letzten Ausgabe der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Ab 1. April kämpft der 25-Jährige in RTL-Liveshows um den Titel: „Jetzt bin ich maximal motiviert!“

Dabei hatte Yousefbeik kurz vor seinem Auftritt hart mit seinen Gefühlen zu kämpfen, wie er uns im Gespräch bei einem Kaffee im „Bernini“ an der Georgstraße verraten hat. Grund war ein Telefonat! Yousefbeik musste vor den Recalls nach der Ankunft in Thailand wie alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten sein Handy abgeben und war schon mal überrascht, als man ihm dann doch ein Smartphone in die Hand drückte. „Ich dachte erst, ich bekomme meinen Bruder zu Gesicht“, so der Teilnehmer, „aber dann habe ich meine Mutter gesehen, und sie hat angefangen zu weinen.“

Zu Hause in Hannover: Noch kann sich Kiyan Yousefbeik unbeschwert durch die Stadt bewegen. Ob das auch geht, wenn er Deutschlands nächster Superstar ist?

Von da an gab es auch für ihn kein Halten mehr, er brach in Tränen aus. „Ich hatte mich vorher wirklich sehr nach ihr gesehnt“, erzählt Yousefbeik offen. Denn irgendwie ging so einiges schief: Nach einem Insektenstich am Fuß musste er ins Krankenhaus, dann suchte ihn ein schlimmer Sonnenstich heim und zu guter Letzt brach ein Bambusast – Yousefbeik fiel einen Abhang herunter und verletzte sich auch noch am rechten Fuß! Jedenfalls bescherte ihm seine Mama einen schönen Moment nach tagelanger Funkstille: „Da habe ich gemerkt, wie sehr ich sie liebe und brauche.“

Experten: Die „DSDS“-Jury besteht aus (von links) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. © Quelle: RTL / Markus Hertrich

Ein Geschenk für die wichtigste Frau in seinem Leben hatte er sich da schon längst überlegt gehabt: „Ich wollte ihr den Song ,Perfect’ widmen und habe statt des Worts ,Darling’ ,Mama’ eingebaut“, berichtet er. Nicht nur dafür hat er viel Lob bekommen, sondern für seinen Auftritt generell. Juror Pietro Lombardi (30) hatte währenddessen die Augen geschlossen und an seinen Sohn Alessio (7) gedacht, Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) attestierte ihm, ein super „Gesamtpaket“ zu sein.

Das Fass zum Überlaufen brachte dann noch Dieter Bohlen (69): Der sagte Yousefbeik nämlich, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, mit ihm auf Tournee zu gehen! Dabei empfand das Talent seine Performance gar nicht mal so gut: „Ich war sehr nervös, und es war auch sicher nicht meine Bestleistung. Aber es ist mir trotzdem gelungen, meine Message rüberzubringen.“

Tolles Treffen: Kiyan Yousefbeik mit Reporterin Mirjana Cvjetković beim Spaziergang durch die City.

So viel gute Energie hat bei dem Kandidaten aus Hannover Spuren hinterlassen: „Ich will Deutschlands nächster Superstar werden“, sagt der Mann mit iranischen Wurzeln entschieden. Und weil das gar nicht mal so abwegig ist, nimmt er sich eine Vorhersage von Pietro Lombardi zu Herzen: „Wenn du in die Liveshows und ins Finale kommst, vielleicht sogar gewinnst, verändert sich dein ganzes Leben“, hat er ihm gesagt. Der 30-Jährige muss es wissen: 2011 hatte er die achte Staffel der Castingshow für sich entschieden, ist seitdem ein Star.

Yousefbeik wird schon um Fotos gebeten

„Deswegen verbringe ich gerade viel Zeit mit der Familie, verabrede ich mich mit Freunden, gehe ins Kino“, so der Sänger. „Ich mache einfach alles, worauf ich Bock habe.“ Einen Vorgeschmack aufs Starsein hat er auch schon bekommen: Beim Shoppen wurde er schon um Fotos gebeten. Dürfte in Zukunft sicher mehr werden!