﻿„DSDS“: Hannovers Kandidat Kiyan Yousefbeik ist eine Runde weiter

Hannover. Als er „seinen“ Song „You Are the Reason“ fertig performt hatte, dachte er: „Vielleicht sagt ja jemand aus der Jury: ,Kiyan, das hast du ganz gut gemacht.’“ Dass ausgerechnet Dieter Bohlen (69) ihn „den Besten aus der Gruppe“ nannte, damit hatte Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) nicht gerechnet. „Mir sind wirklich die Tränen gekommen, so glücklich war ich, meinem Ziel wieder nähergekommen zu sein“, schwärmt der Mann aus Hannover. Er hat es tatsächlich geschafft, er ist am Abend des 25. Februar bei „Deutschland sucht den Superstar“ eine Runde weiter.

Vor allem eine Sache war für den 25-Jährigen maximale Motivation: Er wollte mit dem Lied von Superstar Calum Scott (34) unbedingt auch zwei Jury-Mitglieder auf seine Seite ziehen, die er bislang nicht hatte überzeugen können. Und dann das: Pietro Lombardi (30) zeigte sich überrascht von Yousefbeiks Leistung, der Sänger und „DSDS“-Gewinner empfand dessen Leistung im Gegensatz zu früheren Castings als Riesensprung.

Glauben an das Talent von Kiyan Sepehr Yousefbeik: Die „DSDS“-Jury mit (von links) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. © Quelle: RTL+

Auch Jurorin Leony (25) bewertete Yousefbeiks Performance alles andere als mäßig, auch wenn sie aus der Vierergruppe Kandidat Lorent Berisha (19) am besten fand. „Ich war anfangs irgendwie mürrisch und hatte Angst“, erinnert sich Yousefbeik an seine Gefühlslage vor seinem Auftritt, „aber es ist genau das Beste dabei herausgekommen, was ich mir erhofft hatte.“

Der Hannoveraner gehört nun zu den 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ins Flugzeug steigen und in der Traumdestination Thailand um den Einzug in die Liveshows kämpfen. „Viele sagen den Standardspruch, dass es ihr größter Traum ist, Superstar zu werden“, so Yousefbeik. „Für mich es ist es mehr als das. Es ist eine Herausforderung, ich will es mir selbst beweisen.“