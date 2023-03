﻿DSDS: Kiyan aus Hannover singt in Thailand vor der Jury

Von Mallorca nach Thailand: „Deutschland sucht den Superstar“ geht am Sonnabend, 4. März, in die nächste Runde. Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover will erneut die Jury um Dieter Bohlen überzeugen.

Hannover/Bangkok. Sonnabend ab 20.15 Uhr drücken wir wieder die Daumen für Kiyan Yousefbeik (25). Er ist der letzte Hannover-Kandidat, der noch im Rennen ist bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL. Nach der erfolgreichen Mallorca-Mission geht es jetzt nach Thailand, weitere Recalls stehen an.

Dass er den Sprung nach Asien geschafft hat, ist für den gebürtigen Stöckener ein großer Erfolg. Ausgerechnet der strenge Jury-Chef Dieter Bohlen (69) hatte ihn in der letzten Folge „den Besten aus der Gruppe“ genannt. „Mir sind wirklich die Tränen gekommen, so glücklich war ich, meinem Ziel wieder näher gekommen zu sein“, erzählte Yousefbeik von diesem Mallorca-Aufritt. Bei Bohlen scheint er einen Stein im Brett zu haben, der 69-Jährige hatte ihn beim ersten Castingtermin mit der Goldenen CD geadelt – die ebnete den direkten Weg in die begehrten Auslandsworkshops.

Nun ist der DSDS-Tross in Thailand angekommen. Auf dem Dach des Sindhorn Midtown Hotels in Bangkok singt der 25-Jährige zusammen mit den zwei Konkurrenten Sidan Yilmaz (23) und Sem Eisinger (29) „Someone you loved“ von Lewis Capaldi (26). Die Herausforderung: Der Hannoveraner, der eine Ausbildung zum Polizisten gemacht hat und inzwischen „Content Media Manager“ für die Plattform TikTok ist, muss auch die anderen Jurymitglieder überzeugen. Wir sind gespannt, was Pietro Lombardi (30), Popsängerin Leony (25) und Katja Krasavice (26) zu seiner Leistung sagen.