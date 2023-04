﻿DSDS: Kiyan Yousefbeik aus Hannover schafft es in die zweite Live-Show

Erfolg bei „Deutschland sucht den Superstar“: Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover zieht in die nächste Live-Show der TV-Casting-Sendung ein. Am Sonnabendabend überzeugte er mit dem Song „Take me tonight“ die Zuschauer, die ihn mit ihrem Telefon-Voting in die nächste Runde schickten.

Hannover/Köln. Feuertaufe bestanden: Kiyan Yousefbeik (25) hat bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) den Sprung in die zweite Live-Show geschafft. Der Hannoveraner sang sich am Sonnabendabend mit dem Song „Take me tonight“ nicht nur in die Herzen der Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen (69), sondern auch in die der Zuschauer, die ihn mit ihrem Voting eine Runde weiter schickten.

Zum ersten Mal auf der großen RTL-Bühne im Coloneum in Köln war Yousefbeik zu Beginn der Show mit seinen neun Mitstreitern zu sehen. Die Finalisten eröffneten den Abend mit dem Lied „We have a dream“, das aus der Feder von Bohlen stammt. Und es sollte weitergehen mit Songs des 69-Jährigen – alle Kandidaten interpretierten Siegertitel der vergangenen Staffeln.

Yousefbeik sang „Take me tonight“. Das Lied hatte einst Alexander Klaws, Gewinner der ersten Staffel im Jahr 2003, großen Erfolg beschwert. Yousefbeik musste als erster aus der Kandidatenriege auf die Bühne. Vor seinem Auftritt war der 25-Jährige in einem kurzen Clip zu sehen, in dem er sich im Fitnessstudio, beim Zeichnen und Gitarrespielen zeigte. „DSDS gehört zu meinem Leben – ich habe jede Staffel geguckt“, gestand Yousefbeik. Seit frühester Kindheit träume er davon, in der Show mitmachen zu dürfen. Nun ist er sogar im 20. Jahr von DSDS in der Jubiläumsstaffel dabei.

Familie sitzt im Publikum

Sein Auftritt konnte sich sehen lassen: Mit samtweicher Stimme brachte er den Klaws-Song auf die Bühne. Dabei tanzte der 25-Jährige, der ein dunkles, glänzendes Sakko, eine dunkle Hose, ein weißes Hemd und schwarz-weiße Nike-Sneaker trug. Nach dem Auftritt war der Hannoveraner erleichtert: „Ich war gar nicht so nervös, wie ich gedacht hatte. Ich glaube, es liegt an meiner Familie, die da ist“, erzählte er Moderatorin Laura Wontorra (34). Wie alle Finalisten hatte auch Yousefbeik seinen Fanclub im Publikum sitzen.

Oper in Hannover: Kiyan Yousefbeik ist stolz darauf, in der Jubiläumsstaffel von DSDS so weit gekommen zu sein. © Quelle: Elena Richert

Der Jury gefiel der Auftritt des Hannoveraners – mit leichten Abstrichen. Bohlen fand Yousefbeiks Leistung „gut“ und „solide“, er bezeichnete ihn als „singenden Wäschetrockner“ – aus der Stimme des 25-Jährigen komme „warme Luft“. Allerdings sei auch immer noch Luft nach oben, meinte der Pop-Titan. Von den weiblichen Jurymitgliedern Leony (25) und Katja Krasavice (26) gab es gute Kritik. Pietro Lombardi (30) erkannte in seiner Performance „echte Gefühle“, forderte von Yousefbeik aber in der nächsten Live-Show, noch eine Schippe drauf zu legen.

Als fünfter Kandidat eine Runde weiter

Der Hannoveraner musste etwas zittern, bis Wontorra 15 Minuten nach Mitternacht die Entscheidung verkündete, dass er es in die zweite Live-Show am kommenden Sonnabend (20.15 Uhr bei RTL) geschafft hat. Als fünfter Kandidat zog Yousefbeik in die nächste Runde ein – Erleichterung und Freude waren ihm auf der Bühne deutlich anzusehen.