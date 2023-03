﻿DSDS: Darum hat sich Hannover-Kandidat Kiyan Yousefbeik eine Umarmung von Bohlen verdient

Hannover/Phuket. Glücksgefühle und große Schmerzen liegen manchmal ganz nah beieinander, das hat Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ erlebt – der dritte Thailand-Recall war für ihn eine Achterbahn. „Mein persönliches Highlight der Staffel“, sagt er über die Szenen, die bereits im vergangenen Herbst aufgezeichnet wurden.

Das lag auch an den Lobeshymnen, die der Sänger von Dieter Bohlen (69) erntete. „Kiyan, komm in meinem Arm“, sagte der sonst gerne mal grummelige Jurychef, der dem Hannoveraner beim ersten Casting eine Goldene CD überreicht hatte – das direkte Ticket in die Auslands-Recalls. Eine Umarmung und „ein heftiges Kompliment“, freut sich Yousefbeik, der in Bohlens Augen eine tolle Performance abgeliefert hatte: „Du hast bewiesen, dass ich dir die CD zu Recht gegeben habe.“

Yousefbeik singt bei DSDS ein Duett

Duette standen am dritten Entscheidungstag in Thailand an. Die Kandidatinnen und Kandidaten könnten frei wählen, mit wem sie singen wollten. „Ich wollte jemanden an meiner Seite, der wie ich immer gute Laune hat und auch ein bisschen ruhiger ist“, erzählt Yousefbeik dieser Redaktion in Anspielung auf die gruppendynamischen Prozesse, die DSDS von anderen Casting-Formaten unterscheiden. Das Stresslevel ist dennoch immens: „19 Leute waren noch übrig, jeder will weiterkommen.“

Tatjana Ivanovic (19) aus der Schweiz wurde Yousefbeiks Duettpartnerin, zur Auswahl standen mehrere Songs. „Ich habe ihr gesagt, sie soll mir vertrauen“, erzählt Yousefbeik über die Entscheidung für „The Joker and the Queen“ von Ed Sheeran (32) und Taylor Swift (33). „So ein schönes Lied. Aber für uns wurde es einen Halbton höher gesetzt – das war nicht einfach für mich.“ Zumal die Proben unter erschwerten Bedingungen stattfanden: Wegen seines geschwollenen Fußes („vermutlich hatte mich ein Insekt gestochen“) musste Yousefbeik zweimal ins Krankenhaus, bekam Spritzen. „Tatjana und ich haben am Krankenbett geübt und auf einer Bank im Klinikpark.“

Große Harmonie: Tatjana Ivanovic und Kiyan Yousefbeik singen „The Joker and the Queen". © Quelle: RTL/Markus Hertrich

Und am Tag des entscheidenden Auftritts kam noch die Hitze dazu. „Es waren 36 Grad. Ich hatte vermutlich einen leichten Sonnenstich, weil ich schwarze Klamotten und ein schwarzes Käppi trug“, erinnert sich der 25-Jährige. Einmal habe er sich sogar in eine Ecke verdrücken müssen, um sich zu übergeben.

Der Lohn für den harten Einsatz: Eine Bohlen-Umarmung für Yousefbeik, Lob von Pietro Lombardi (30) und und Komplimente von Leony (25), die von einem Gefühl wie in einem Disneyfilm schwärmte. „Aber das Wichtigste ist, dass auch Tatjana weiter ist“, betont der Hannoveraner, der auch wegen seines ausgleichenden Gemüts in der DSDS-Villa und bei den Fans sehr beliebt ist. Das merke er auch auf seinen Social-Media-Kanälen. „Ich habe bei Tiktok jetzt 17.000 Follower“, freut er sich. „Dann kommt vielleicht noch eine Schippe drauf“, sagt er mit Blick auf kommendes Wochenende. Der vierte Recall ist die letzte Hürde vor den Liveshows!

DSDS läuft sonnabends ab 22.15 Uhr auf RTL und ist auch vorab streambar auf RTL+.