﻿DSDS-Kandidat Kiyan aus Hannover: Schafft er den Auftritt mit verletztem Fuß?

Hannover. „Ich freue mich auf jedes Wochenende“, sagt Kiyan Yousefbeik (25) über den Pflichttermin vor dem TV-Gerät. Zu Recht – er ist der letzte Hannover-Kandidat bei der aktuellen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. Am Sonnabend, 11. März, hat er ab 20.15 Uhr den nächsten großen Auftritt bei der RTL-Castingshow.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Draußen liegt Schnee, im Herzen hat Yousefbeik aber immer noch die Sonne Thailands, wo im Herbst die Recalls aufgezeichnet wurden. „Ich vermisse diese Zeit so“, sagt er fast ein wenig wehmütig im Gespräch mit dieser Zeitung. Dabei hat er an das Kapitel, das diesen Sonnabend ausgestrahlt wird, auch ungute Erinnerungen. „Ich hatte Probleme mit dem linken Fuß, der war total geschwollen und lila angelaufen. Die Schmerzen wurden jeden Tag größer.“ Möglicherweise hatte ihn damals bei den Dreharbeiten auf Phuket ein Insekt gestochen.

So schätzt Yousefbeik die Konkurrenz ein

Ein Handicap vor dem entscheidenden Auftritt am Coconut Beach in traumhafter Kulisse. Die Aufgabe: Zusammen mit Lorent Berisha (19) und Jaden Fischer (17) wird der Hannoveraner „Dancing on my own“ von Calum Scott (34) singen. „Lorent ist ein starker Sänger, Jaden der jüngste in der Gruppe – ein heftiges Talent“, so seine Einschätzung. Der Druck insgesamt wachse. „Alle, die jetzt noch dabei sind, haben echt was drauf“, schwärmt Yousefbeik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zurück in Hannover ist der Ex-Polizist, der als Content Media Manager bei der Internetplattform TikTok arbeitet, längst wieder in den Alltag eingetaucht. Mit einem Unterschied: „Es kommen Leute auf mich zu, die ein Foto mit mir wollen“, freut er sich über die Aufmerksamkeit durch DSDS, die sich auch auf Social-Media-Kanälen bemerkbar mache. Der 25-Jährige bleibt bescheiden. „Noch ist es nicht krass. Aber je weiter man kommt, desto mehr wird das zunehmen“, ahnt er schon.

Diese Wochenende steht der zweite von insgesamt vier Recalls in Thailand an, erst dann geht es für zehn Kandidatinnen und Kandidaten in die Liveshows. Chef-Juror Dieter Bohlen (69) hatte Yousefbeik im Casting mit der „Goldenen CD“ ausgezeichnet und ohne Zwischenstation zu den Auslandsauftritten geschickt. Hier muss er auch Pietro Lombardi (30), Popsängerin Leony (25) und Katja Krasavice (26) von seinem Talent überzeugen.