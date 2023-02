﻿„DSDS“: Mit diesem Song will Kiyan Yousefbeik aus Hannover punkten

Er kämpft gegen Druck und Aufregung, hat dafür aber sein Lieblingslied im Köcher: Hannovers Kiyan Yousefbeik (25) tritt am 25. Februar in der nächsten Runde von „DSDS“ an. Meistert der Ex-Polizeibeamte diese Runde, geht es für ihn nach Thailand in die entscheidende Phase der Castingshow.

Hannover. Die letzten Wochen dürften zu den aufregendesten seines Leben gehören: Dem Hannoveraner Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) gelang in der Castingsshow „Deutschland sucht den Superstar“ der Sprung aus dem Becken unzähliger Teilnehmerinnen und Teilnehmern direkt in das Herz von Poptitan Dieter Bohlen (69). „Es ist alles der Wahnsinn“, resümiert der 25-Jährige die Zeit, nachdem er von Bohlen per goldener CD einen Passierschein direkt für den Mallorca-Recall bekommen hat.

„Ich habe seitdem von so vielen Seiten sehr viel Lob und viele schöne Nachrichten bekommen“, freut sich Yousefbeik nach wie vor über das schöne Nachspiel seines Vorsingens. Doch bei all den schönen Gefühlen stiegen vor dem Einsatz auf Mallorca bei ihm vor allem Aufregung und Druck. Oder wie er es ausdrücken würde: „Es war der Moment, im dem ich mich auch vor Pietro und Leony beweisen wollte!“ Gemeint sind die Juroren Pietro Lombardi (30) und Leony (25), die er vorher nicht von seinem Talent überzeugen konnte.

Entscheiden über den nächsten Superstar – und den letzten: Die Jury mit (von links) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Nach dieser 20. Jubiläumsstaffel ist Schluss. © Quelle: RTL+

Zudem wollte der 25-Jährige vor allem eins nicht: „Dieter enttäuschen!“ Yousefbeik bewundert den Mann, schaut vor allem seinetwegen die Castingshow von der ersten Minute an. „Nur die Staffel, in der er nicht dabei gewesen ist, habe ich ignoriert.“ Alles in allem kein Leichtes im Recall anzutreten, „die Konkurrenz ist stark“. Was dem ehemaligen Polizisten in die Karten gespielt hat, war der Song, mit dem er und seine Mitstreiter Felix Gleixner (27), Isa Berisha (22) und Lorent Berisha (19) am 25. Februar antreten – „You are the Reason“ von Calum Scott (34).

„Das ich diesen Song bekommen habe, ist der Wahnsinn! Ich habe es vorher echt gespürt!“ Zu der Nummer hat er ein besonders emotionales Verhältnis, „da hängt eine wichtige Geschichte dran“, öffnet sich der Nachwuchssänger ein Stück weit. Mehr mag er aber nicht erzählen, „es ist echt sehr privat.“ Mal sehen, wie die Jury seinen Auftritt bewertet. Yousefbeik weiß jedenfalls um seine mentalen Stärken („Ehrgeiz und Durchhaltevermögen“) und die in der Stimme: „Andere sagen, der Wiedererkennungswert ist groß.“ Wir drücken die Daumen – und schalten ab 20.15 Uhr bei RTL ein. Sollte Yousefbeik weiterkommen, ist er beim alles entscheidenden Trip nach Thailand dabei! Alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten aus der Region sind übrigens nicht mehr dabei.