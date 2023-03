﻿DSDS: So hat sich Kandidat Kiyan Yousefbeik aus Hannover geschlagen

Hannover/Bangkok. Das DSDS-Karussell nimmt Fahrt auf! So gefällt den Fans die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ – die Recall-Shows wurden an exotischen Orten in Thailand aufgezeichnet. Neben Gesangsleistungen gibt es in der Sendung vom 4. März auch einen Vorgeschmack auf gruppendynamische Prozesse. Geplatzte Visa für zwei Kandidatinnen, Challenges in 300 Metern Höhe für sechs „Freiwillige“, der erste Zickenkrieg.

Für Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover das wichtigste Ergebnis des ersten Recalls auf dem Dach des Sindhorn Midtown Hotels in Bangkok: Er ist eine Runde weiter – zusammen mit Sidan Yilmaz (23) und Sem Eisinger (29) sang er „Someone you loved“ von Lewis Capaldi (26), die Jury aus Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30), Leony (25) und Katja Krasavice (26) gab grünes Licht für den weiteren Weg zu den Live-Shows.

Yousefbeik könnte man nun schon zum erweiterten Favoritenkreis zählen – gleich für seinen ersten Casting-Auftritt hatte ihm Bohlen die Goldene CD überreicht. Sie war das Ticket für den direkten Weg zu den Auslands-Recalls. In Thailand muss er aber noch weitere Hürden auf dem Weg zu den drei Live-Shows überwinden.