﻿Hannover und die Dürre: Schlechte Aussichten

Hannover. Viel zu wenig Regen im Mai, kaum ein Tropfen im ersten Juni-Drittel, die Aussichten stehen auf Dürre. Ausgiebiger Regen ist für diesen Monat derzeit nicht in Sicht. Und die Meteorologen haben wenig Hoffnung auf Änderung: Die Wettermodelle prognostizieren auch für den Juli einen weiteren Dürremonat.

Das sind nicht die einzigen schlechten Nachrichten: Spätestens im Juli drohen dann auch wieder Hitzetage, also Tage mit einer Temperatur von 30 Grad oder mehr. Die haben sich in den vergangenen Jahren in Hannover im Gegensatz zu früheren Zeiten verdoppelt. Und, da sind sich alle Forscher einig, es werden künftig immer mehr werden.

Vor allem ältere Menschen leiden

Es wird also trockener und heißer in Hannover und im Umland. Damit müssen wir uns abfinden. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Denn die Folgen von Hitze und Dürre werden unser Leben verändern. Das fordert uns und unsere Politiker.

Nur wenige Beispiele: Unter den Hitzewellen leiden vor allem ältere und kranke Menschen. Zwar gibt es keine aussagekräftigen Statistiken zur Übersterblichkeit in Hitzesommern für Niedersachsen oder die Region. Aber klar ist, dass im Extremsommer 2003 rund 80.000 Menschen in Europa mehr starben, als statistisch erwartbar war. Und die sind vor allem in den Städten gestorben, weil es dort besonders heiß wird.

Schlaflose Nächte in den Städten

Immerhin gibt es seit einen Monat einen Leitfaden der Region für Hitzeaktionspläne. Diese müssen jetzt aber die einzelnen Kommunen für sich konkret erarbeiten, zu lange ist nichts passiert. Die Probleme sind unterschiedlich, aber immer herausfordernd. In den ländlichen Bereichen ist der sparsame Umgang mit Wasser wichtig. Die Frage, wie oft der Rasen im Sommer bewässert werden darf, wird auf dem Dorf schnell zum kontroversen Gesprächsthema.

In den Städten wird vor allem die Hitze den Menschen zu schaffen machen. Nicht nur tagsüber: Mit den Hitzewellen nehmen auch die heißen und damit die schlaflosen Nächte zu. Denn in dicht bebauten Gebieten zwischen Hausfassaden und Straßen heizt es sich tagsüber besonders stark auf, die Hitze kann nachts kaum abziehen.

Es gibt ein Mittel

Aber es gibt auch Mittel gegen Hitze und Dürre. Das sind nicht nur die Dinge, die wir alle selbst machen können, wie viel zu trinken oder eine noch dünnere Bettdecke wählen. Das wirkungsvollste und gleichzeitig komplizierteste ist: Wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Zwar ist Hannover mit der Eilenriede schon eine besonders grüne Stadt. Aber auf das Kleinklima hat das nach den bisherigen Erkenntnissen kaum Auswirkungen. Denn für eine Abkühlung in den Städten ist ein dichtes Netz von kleineren, kühlenden Grünflächen nötig.

Derzeit tut sich einiges: Die Landeshauptstadt will den Cityring begrünen, bei den Plänen zum Umbau von Schmiedestraße, Georgstraße, Prinzenstraße oder Marktplatz hat das Rathaus die Folgen des Klimawandels berücksichtigt. Aber das wird nicht ausreichen. Nötig ist deutlich mehr Grün in den dicht besiedelten Wohnquartieren – womit man zum Beispiel auch wieder beim Thema Schottergärten ist.

Gegen all das hat kaum jemand etwas. Aber es gibt gegensätzliche Interessen. Platz für Bäume und anderes Grün gibt es in der Stadt oft dort, wo jetzt Autos parken. Hier müssen Politik und Verwaltung viel und gut erklären, dass es nicht darum geht, irgendjemanden zu gängeln. Sondern darum, sich auf die neuen, wärmeren Zeiten einzustellen.





