﻿Region will Wasserverbrauch einschränken: Landwirte und Sportvereine verärgert, Kleingärtner bleiben gelassen

Hannover. Rasensprengen nur morgens und abends, Felder nicht mehr dauerhaft beregnen – die Regionsverwaltung will alle Bewohner Hannovers und der Umlandkommunen zum sparsamen Umgang mit Wasser zwingen. Eine sogenannte Allgemeinverfügung mit strengen Vorschriften zum Wasserverbrauch soll am 6. Juli in Kraft treten. Schon jetzt fallen die Reaktionen gemischt aus. Landwirte sind skeptisch, ebenso Sportplatzbetreiber. Kleingärtner und selbst Golfplatzbesitzer bleiben gelassen. Klar ist aber allen Betroffenen, dass sie nicht verschwenderisch mit Wasser umgehen dürfen.

Beregnungsmaschinen für 24-Stunden-Einsatz ausgelegt

Im hannoverschen Umland nutzen einige Landwirte sogenannte Beregnungsanlagen. Damit wässern sie ihre Kartoffeläcker, aber auch Zwiebelbeete sowie Mais- und Zuckerrübenfelder. „Beregnungsmaschinen sind eigentlich dafür ausgelegt, 24 Stunden am Tag zu laufen“, sagt Volker Hahn, Vorsitzender des Landvolks Hannover. Wenn Felder von 11 bis 18 Uhr nicht mehr bewässert werden dürfen, wie es die Region verfügen will, bedeute das, dass ein Teil der Flächen nicht mehr genug Wasser bekomme. „Wir müssen langfristig mehr Rückhaltemöglichkeiten für Regenwasser schaffen“, sagt Hahn.

Landwirt Jürgen Buchholz ist verärgert. Wenn er erst ab 18 Uhr aufs Feld fahren dürfe, um dort die Beregnungsanlage einzuschalten, verlängere sich sein Arbeitstag erheblich, sagt er. Manche Felder lägen viele Kilometer von seinem Hof in Röddensen entfernt. „Feierabend habe ich dann erst um 20.30 Uhr.

Rückt Polizei an, wenn Landwirte in der Region Hannover früher als erlaubt Felder bewässern?

Kritisch sieht Buchholz auch die Temperaturgrenze, die die Region festlegen will. Ab 24 Grad Celsius, gemessen von der Wetterstation Langenhagen, soll das Bewässerungsverbot von 11 bis 18 Uhr gelten. „Langenhagen ist weit weg, aber ich muss mich doch danach richten, was das Thermometer vor Ort anzeigt“, findet Buchholz. Wenn in Röddensen 23 Grad herrschen, aber in Langenhagen 24 Grad als offizieller Wert angezeigt werde, rücke dann die Polizei an, wenn er zum Beispiel um 17 Uhr seine Felder bewässere? Buchholz schlägt vor, das Wässerungsverbot auf eine Zeitspanne von 11 bis 16 Uhr zu beschränken und die Temperaturgrenze bei 25 Grad einzuziehen.

Skeptisch: VfL Eintracht Geschäftsführerin Mareike Wietler muss die neu ausgesäten Rasenflächen regelmäßig wässern. © Quelle: Rainer Droese

Auch Sportvereine bleiben skeptisch. Der VfL Eintracht in der Südstadt betreibt zwei Naturrasenflächen und einen Kunstrasenplatz. „Wir haben neuen Rasen eingesät und müssen die Flächen jeden Tag wässern“, sagt Geschäftsführerin Mareike Wietler. 900 Fußballer seien Mitglied im Verein, darunter viele Kinder und Jugendliche. In der Corona-Zeit waren die Sportmöglichkeiten äußerst begrenzt, jetzt freuten sich alle auf die neue Saison. „Die Trockenheit ist uns bewusst, und wir gehen sparsam mit Wasser um, aber wir müssen auch unser Sportangebot aufrechterhalten“, sagt Wietler. Würde man jetzt das Wässern der Rasenflächen einstellen, hätte das fatale Folgen für die gesamte Saison.

Ascheplätze nehmen Schaden ohne Bewässerung

Auch beim Turn Klubb zu Hannover (TKH) ist man hin- und hergerissen. Grundsätzlich sei der Vorstoß der Region nachvollziehbar, sagt Vereinschef Hajo Rosenbrock. Aber Tennisplätze mit Aschebelag müsse man täglich wässern, ansonsten bildeten sich Risse im Boden und der Belag werde stark beschädigt. „Die Region sollte mit Augenmaß vorgehen“, rät der TKH-Chef.

Golfplatzbesitzer Friedrich-Wilhelm Knust, der eine Anlage in Gleidingen betreibt, bleibt angesichts der drohenden Vorschriften gelassen. „Wir bemühen uns schon jetzt, den Wasserverbrauch gering zu halten“, sagt er. Die Spielbahnen würden nur zweimal in der Woche gewässert. Dabei stelle man die Sprenkler so ein, dass sie sich möglichst wenig überschneiden. Mehr Pflege benötigen die Grüns, die Zielbereiche beim Golf. Die Flächen rund um die Löcher lässt Knust jeden zweiten Tag beregnen.

Platzpflege: Tennislehrer Thorben Steguweit vom TKH achtet auf regelmäßiges Wässern der Ascheplätze, weil die Böden sonst rissig werden. © Quelle: Ilona Hottmann

Kleingärtner gießen ohnehin nur morgens und abends

Auch Kleingärtner bleiben gelassen. „Für uns versteht es sich von selbst, dass wir unsere Beete nur morgens und abends gießen“, sagt Andreas Hildebrandt, Rechtsanwalt des hannoverschen Bezirksverbands der Kleingärtner. Tagsüber den Sprenger anzustellen, sei sinnlos, weil dann zu viel Wasser verdunste. „Dennoch werden wir eine Mail an die Vorstände der Kleingartenvereine schreiben und auf die neuen Regeln hinweisen“, sagt Hildebrandt.

Wasser nötig: Kleingärtner gießen ohnehin morgens und abends. © Quelle: Michael Thomas

Regelmäßig wässern müssen Freibadbetreiber auch Liegewiesen rund um ihre Schwimmbecken. „Wenn Wiesen zu trocken werden, lockern sich die Halme schneller, haften an Füßen und werden ins Becken getragen“, sagt Florian Lange, Sprecher des Annabads. Die Folge: Wasserpumpen können verstopfen. „Wir gießen aber nur frühmorgens und abends“, sagt Lange.

Die Beete und Rasenstücke in den Herrenhäuser Gärten benötigen viel Wasser. Das stammt aber überwiegend aus der Graft, einem Wassergraben, der den Großen Garten umfließt. „Inwieweit diese Besonderheit durch die Allgemeinverfügung der Region betroffen ist, müssen wir prüfen“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Ansonsten gehe man beim Gießen auf städtischen Grünflächen sparsam mit Wasser um.

