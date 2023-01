﻿Anwalt abgehört: Platzt der „Duke Burger“-Prozess?

Der – mutmaßlich gewaltsame – Tod eines vierjährigen Kindes in Barsinghausen hat vor einigen Tagen für Entsetzen in der Region gesorgt. Wie geht das Jugendamt in solchen Fällen vor? Lassen sich solche Fälle verhindern? Und wie verhalten sich Kitas und Grundschulen, wenn sie das Gefühl haben, dass Kinder in ihren Familien gefährdet sind?