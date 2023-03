﻿Duke-Burger: Hauptbeschuldigter Apo B. aus Untersuchungshaft entlassen

Hildesheim. Im Prozess um Subventionsbetrug bei der Burgerkette Duke hat das Landgericht Hildesheim den Haftbefehl gegen den 47-jährigen Hauptangeklagten ausgesetzt. Der Mann aus Sarstedt im Kreis Hildesheim, der als heimlicher Kopf des Gastronomie-Imperiums galt, ist nach beinahe einem Jahr in Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Abdullah „Apo“ B. muss sich allerdings regelmäßig bei der Polizei melden. Insgesamt vier Angeklagte sollen im Zuge der Corona-Pandemie einen erheblichen Subventionsbetrug begangen haben.

Die Strafkammer 11 des Landgerichts Hildesheim kam nach dem bisherigen Stand der Beweisaufnahme zu der vorläufigen Einschätzung, dass zumindest kein dringender Tatverdacht mehr für ein „bandenmäßiges Vorgehen“ bestehe, erklärte Gerichtssprecher Steffen Kumme – der Vorwurf des „einfachen“ Subventionsbetrugs bleibt bestehen, allerdings ist der Strafrahmen niedriger. Damit ist der Haftgrund der Fluchtgefahr entfallen. B. muss sich jedoch regelmäßig bei der Polizei melden. Der Gerichtssprecher betonte, dass die Einschätzung „vorläufig“ sei. Es sei nicht ausgeschlossen, dass B. am Ende doch noch wegen bandenmäßigen Subventionsbetrugs verurteilt wird.

Bei Duke in der Pandemie Hilfen eingestrichen

Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft den insgesamt vier Angeklagten vor, dass sie während der Corona-Pandemie in 57 Fällen unrechtmäßig Kurzarbeitergeld in Höhe von insgesamt 675.000 Euro kassiert haben. Ursprünglich sollte es sogar um insgesamt 3 Millionen Euro aus dem Betrug mit Kurzarbeitergeld und Corona-Hilfen gehen. Diese Vorwürfe ließen sich aber nicht gerichtsfest erhärten.

Anfang Mai 2022 hatten Hunderte Beamte von Polizei und Zoll rund 40 Geschäftsräume und Büros der Gastro-Kette vor allem in Hannover durchsucht. Sie beschlagnahmten umfangreiches Material, darunter Unterlagen, Datenträger und den Firmenserver. Zu Duke Burger gehörten neben Filialen in Hannover, Göttingen und Braunschweig auch das Restaurant Zo’e an der Oper in Hannover und die Pizzeria Pizza Punks an der Limmerstraße in Linden. Seit dieser Razzia saß der 47-jährige Hauptangeklagte in Untersuchungshaft. Das galt zunächst auch für seine 53-jährige Geliebte, die nach einem Geständnis im vergangenen Juli auf freien Fuß gekommen war.

Mittlerweile wurde die Duke-Kette zerschlagen. Zwei der Filialen in Hannover, am Weißekreuzplatz und am Altenbekener Damm in der Südstadt, hat ein neuer Betreiber übernommen. Die Restaurants in Linden und in der Nordstadt werden schon seit dem vergangenen Jahr von einer anderen Firma betrieben.