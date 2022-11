﻿Subventionsbetrug in mehr als 50 Fällen: Prozess gegen früheren Chef von Duke Burger beginnt im Januar

Hannover/Sarstedt/Hildesheim. Vor dem Landgericht Hildesheim beginnt am 24. Januar 2023 das Hauptverfahren gegen den ehemaligen Chef der hannoverschen Burgerkette Duke – einen 47-jährigen Sarstedter – sowie gegen drei weitere Beschuldigte. Die dritte große Wirtschaftsstrafkammer hat die Anklage der Staatsanwaltschaft Hannover zugelassen, wie Gerichtssprecher Steffen Kumme bestätigt. Darin werden den drei Männern und einer Frau insgesamt 54 Taten des bandenmäßigen Subventionsbetrugs vorgeworfen. Zuletzt hatte das Oberlandesgericht Celle laut Kumme die Fortdauer der Untersuchungshaft des Sarstedters auch über den Zeitraum von sechs Monaten hinaus angeordnet.

Insgesamt geht es um etwa 675.000 Euro Kurzarbeitergeld, das zu Unrecht zwischen März 2020 und März 2022 an die Gastrokette geflossen sein soll. Doch dieses Geld von der Bundesagentur für Arbeit stand dem Duke-Imperium nach Erkenntnissen der Ermittler offenbar nicht zu, da die Voraussetzungen für die Beantragung nicht vorgelegen haben. Die entsprechenden Beschäftigten sollen entweder dauerhaft voll gearbeitet haben, oder es soll sich um Scheinarbeitsverhältnisse gehandelt haben. Einige Angestellte sollen zudem gar nicht bei den Gesellschaften beschäftigt gewesen sein, für die das Geld beantragt worden war.

Insgesamt führt die Anklage vom 30. September 54 Taten auf. Sie sind aufgeteilt jeweils nach Monaten und dem jeweiligen Betrieb, für den zu Unrecht Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden war. In diesen Fällen sollen die entsprechenden Anträge auf Kurzarbeitergeld jeweils von den weiteren Angeklagten gestellt worden sein – wobei die Anklage davon ausgeht, dass der Sarstedter für die drei verschiedenen Betriebe alle grundsätzlichen Entscheidungen getroffen hat. Dem 47-Jährigen, der früher in Sarstedt den Imbiss Apo’s betrieben hatte, wird vorgeworfen, die organisatorischen Strukturen für die unrechtmäßige Antragsstellung geschaffen und diese durch die weiteren Angeklagten jeweils veranlasst zu haben. Daraus ergeben sich drei weitere Vergehen.

Corona-Hilfen für Duke Burger: Geldfluss nicht nachzuweisen

Ursprünglich war im Zuge der Ermittlungen von weitaus höheren Summen die Rede, die die Angeklagten kassiert und in die eigenen Taschen gesteckt haben sollen. Dabei ging es um staatliche Corona-Hilfen. Statt damit im Lockdown laufende Kosten wie etwa Mietzahlungen der zeitweise geschlossenen Burgerrestaurants zu decken, sollen die Beschuldigten Soforthilfen von 3 Millionen Euro für sich selbst behalten haben. „Es konnte allerdings nicht nachgewiesen werden, wohin das Geld geflossen ist“, sagt Paula Topp, stellvertretende Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover.

Anfang Mai hatten Hunderte Beamte von Polizei und Zoll rund 40 Geschäftsräume und Büros der Gastrokette durchsucht – auch in Hannover. Sie beschlagnahmten umfangreiches Material, darunter Unterlagen, Datenträger und den Firmenserver. Zur Firmenkette gehörten neben Filialen in Hannover, Göttingen und Braunschweig auch das Restaurant Zo’e an der hannoverschen Oper und die Pizzeria Pizza Punks an der Limmerstraße in Linden.

Zwölf Fortsetzungstermine für Prozess sind anberaumt

Mittlerweile wurde die Duke-Kette zerschlagen. Zwei der Filialen, am Weißekreuzplatz und am Altenbekener Damm in der Südstadt, hat ein neuer Betreiber übernommen. Die Restaurants in Linden und in der Nordstadt werden schon seit dem vergangenen Jahr von einer anderen Firma betrieben. Der Prozess beginnt am Dienstag, 24. Januar 2023, um 10 Uhr in Saal 149. Es sind zwölf Fortsetzungstermine bestimmt worden.

Von Viktoria Hübner und Manuel Behrens