﻿DWD warnt aktuell vor Unwettern im westlichen Teil der Region Hannover

Hannover. Um 12.30 Uhr am Sonntag zeigte das Thermometer am Flughafen in Langenhagen bereits 30,3 Grad Celsius. Das Wochenende ist also wieder extrem heiß, nachdem die Temperaturen bereits am Sonnabend in der Region Hannover auf mehr als 30 Grad gestiegen waren.

Das wird aber nicht so bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Nachmittag und den Abend eine Unwetterwarnung herausgeben. Von den Beneluxstaaten breiten sich schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter aus. Die orkanartigen Böen erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern. Und es kann auch zu Hagelschauern kommen.

Der Westen der Region bekommt Starkregen.

Laut DWD erreicht das Unwetter auch bis 23 Uhr die komplette westliche Hälfte der Region Hannover. Nur der Bereich Burgdorf/Uetze könnte demnach von dem Unwetter verschont bleiben. Genaue Vorhersagen sind schwierig. Besonders schwere Entwicklungen würden vereinzelt und lokal eng begrenzt auftreten, teilte der DWD am Sonntag mit. In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter nordostwärts ab und verlieren dabei an Intensität.

Ein Gutes hat der Regen: Die Waldbrandgefahr für Hannover sinkt von der zweithöchsten Stufe 4 auf die niedrigste Stufe 1 am Montag.

