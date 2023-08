DWD warnt vor Sturmböen in Südniedersachsen: Wie windig wird’s in Hannover?

Hannover. Es wird nicht freundlicher: Nach einem heftigen Gewitter am Mittwoch, bei dem am Flughafen fast 16 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert wurden, geht es in der Region Hannover in Sachen Wetter ungemütlich weiter. Der Donnerstagmorgen begann sehr nass und windig. Und im Verlauf des Tages wird es sogar noch windiger. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für das südliche Niedersachsen vor Sturmböen.

Die Böen aus Südwest könnten Windstärken 7 bis 9 und bis zu 85 Stundenkilometer erreichen. Die Menschen werden insbesondere vor herabfallenden Gegenständen wie zum Beispiel Ästen gewarnt.

DWD warnt vor Böen in Südniedersachsen und Hannover

Im Gegensatz zum angrenzenden Landkreis Hildesheim spricht der DWD für die Region Hannover allerdings nur eine Warnung vor Windböen aus. Das ist eine Stufe unter der Warnung vor Sturmböen. Es werden Windgeschwindigkeiten um 55 Stundenkilometer erwartet. In Schauernähe und exponierten Lagen müssen aber auch mit Sturmböen um 65 Stundenkilometern gerechnet werden.

Der nördliche Teil Niedersachsens sowie Bremen sind bei schwachem bis mäßigem Wind von den Warnungen ausgeschlossen. Landesweit soll es stark bewölkt bleiben und zusätzlich zu Schauern auch mal länger regnen. Ab mittags ist vereinzelt mit Gewittern zu rechnen.

