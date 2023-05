﻿Dritter „Dyke March“ in Hannover: Am Freitag demonstrieren queer-lesbische Menschen in der City

Queere Repräsentation

Queere Menschen feiern und demonstrieren in Hannover traditionell am Pfingstwochenende. Den Anfang macht der queer-lesbische „Dyke March“ am Freitag. Sonnabend und Sonntag folgt der Christopher Street Day.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket