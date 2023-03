﻿E-Autos dürfen in Hannover kostenlos parken – wie lange bleibt dieses Privileg?

Um die Elektromobilität anzukurbeln, dürfen vielerorts in Niedersachsen E-Autos kostenlos parken. In einigen Städten soll sich das nun ändern. Was plant die Landeshauptstadt Hannover?

Hannover. Erste Städte in Niedersachsen nehmen Angebote zum kostenlosen Parken für Elektroautos wieder zurück. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren größeren Städten. In vielen Städten ist hingegen noch unklar, ob entsprechende Verordnungen auslaufen sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Hannover müssen sich E-Auto-Besitzer vorerst keine Sorgen um ein Ende des kostenlosen Parkens machen. Stadtsprecher Udo Möller teilt mit: Laut aktueller Gebührenordnung müssen für Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichen bis zum 31.12.2026 keine Parkgebühren entrichtet werden. Es gebe „derzeit keinerlei Bestrebungen dies zu ändern“.

In diesen Städten dürfen E-Autos nicht mehr gratis parken

Anders sieht es in Göttingen aus: Dort hatte die Verwaltung vor wenigen Wochen entschieden, dass vom 1. Juli an auch E-Autos in der Stadt auf öffentlichen Stellplätzen eine Parkgebühr zahlen müssen. In Braunschweig müssen E-Autofahrer bereits seit dem Jahreswechsel eine Parkgebühr entrichten. Und in Nordhorn ist das kostenlose Parken seit Anfang Februar Geschichte, nach vier Jahren. Letztere Stadtverwaltung begründet diesen Schritt damit, dass sich die Zahl der reinen E-Autos seit Einführung des kostenlosen Parkens 2019 von damals 35 auf 1000 Ende 2022 erhöht habe. „Der Förderzweck der Sonderregelung wurde somit erfüllt“, hieß es von der Stadt Nordhorn. Auch in Braunschweig sind ähnliche Töne zu vernehmen, der Anreiz für E-Autos sei „nicht mehr notwendig“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bisher sind die Städte aber Ausnahmen, die ihre Verordnungen zum kostenlosen Parken auslaufen lassen oder abschaffen. In Delmenhorst läuft eine entsprechende Regelung noch bis Ende 2023, in Celle bis Ende 2026. Ob sie verlängert werden, steht noch nicht fest. Auch in Emden und Nienburg/Weser parken E-Autos derzeit kostenlos, ein Ende der Reglung ist dort nicht absehbar.

Lesen Sie auch

In einigen Städten gab es ein solches Angebot gar nicht, etwa in Uelzen, Verden oder Osterholz-Scharmbeck. In Wolfenbüttel wurde ein Vorschlag zur Einführung der Kostenbefreiung im Juni 2022 abgelehnt.

Andere Städte wie Oldenburg und Wolfenbüttel oder auch Hildesheim erlauben das kostenlose Parken für Elektroautos zumindest während des Ladevorgangs. Oft beträgt die maximale Standzeit dabei drei Stunden. In den meisten dieser Städte gibt es bisher auch keine Pläne, diese Möglichkeit abzuschaffen.