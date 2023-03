﻿4200 Quadratmeter großes E-Center in Linden steht kurz vor der Eröffnung – so sieht es im Innern aus

Die neue Filiale des E-Center Wucherpfennig an der Davenstedter Straße in Hannover-Linden steht kurz vor ihrer Eröffnung. Mit 4200 Quadratmetern ist es der größte Märkt im Familienunternehmen – mit vielen neuen Angeboten.

Linden. Elektriker, die Leitungen anschließen, Fensterputzer, die Glasfassaden reinigen, Fliesenleger, die die letzten Fliesen im Getränkemarkt verlegen und Mitarbeiter, die Waren auffüllen. Die Fertigstellung des Edeka Centers Wucherpfennig in Linden an der Davenstedter Straße steht kurz bevor und hinter den Kulissen muss noch Einiges erledigt werden. Bis Montag, 27. März, um 7 Uhr muss alles fertig sein. Das werde auch klappen, ist sich Inhaber Thorsten Wucherpfennig sicher. „Eine Filialeröffnung machen wir ja nicht zum ersten Mal“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist sich sicher, dass bis zur Eröffnung alles fertig ist: Inhaber Thorsten Wucherpfennig. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Aber eine Filialeröffnung wie diese hat das Familienunternehmen mit seinen inzwischen fast 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch nie gestemmt. Mit 4.200 Quadratmetern und über 50.000 Artikeln ist das E-Center in Linden die größte Filiale im Unternehmen. Zudem wird parallel ein separater Getränkemarkt mit aufgebaut, der immerhin 800 Quadratmeter misst und knapp 3000 Artikel beinhaltet. Dort trocknen an einer Stelle noch die grauen Bodenfliesen, während weiter hinten im Raum schon die Regale für die Getränke aufgebaut werden. Ein exaktes Zeitmanagement ist auch im Getränkemarkt vonnöten. Vier Wochen haben Aufbau und Einrichtung insgesamt in Anspruch genommen.

Tiefgarage mit rund 300 Plätzen

Ganz generell stellt die Revitalisierung der Immobilie für den Stadtteil Linden eine Bereicherung dar. Das Immobilien-Investmentunternehmen FOM Real Estate hatte Grundstück und Immobilie übernommen, nachdem die Metro-Handelskette im September 2021 den Real-Markt an der Davenstedter Straße 80 geschlossen hatte. FOM Real Estate gab kurze Zeit danach bekannt, dass mit Edeka Minden-Hannover ein langfristiger Mietvertrag geschlossen wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wurde an der Stelle eines Real-Marktes gebaut: Das neue E-Center ist das größte der Familie Wucherpfennig. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nicht alle Flächen sind vermietet

Weitere Mieter am Standort sind ein Fitnessstudio sowie der skandinavischer Möbelhändler Jysk. Alle Fläche in dem Areal seien noch nicht vermietet, man befinde sich aber in Gesprächen mit potentiellen Nutzern der freien Flächen, teilte FOM auf Anfrage mit.

Edeka Center Wucherpfennig erstreckt sich in dem Hauptgebäude über das gesamte Erdgeschoss. Die obere Etage, die früher auch zu Real gehörte, steht leer. Neben dem bekannten Sortiment an Lebensmitteln gibt es einen DHL-Postshop, Zeitschriften, Bücher, eine Lotto-Annahmestelle sowie verschiedene Frühstücke, warme Suppen, herzhafte kalte und warme Speisen, darunter auch Fisch. Eine Tiefgarage mit rund 300 Parkplätzen ergänzt das Parkplatzangebot an der Davenstedter Straße.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Letzte Handgriffe: Noch sind die Kühlregale nicht befüllt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Sushi-Theke soll das Angebot ergänzen

Neu bei Wucherpfennigs ist die Eat-Happy-Sushi-Theke im hinteren Teil des E-Centers, an der täglich frisches und handgemachtes Sushi, Bowls, frische Snacks und traditionelle Desserts hergestellt werden. Auf den Shop im Shop ist Thorsten Wucherpfennig sogar ein bisschen stolz. Das eigenständige Unternehmen aus Köln ist auf rasantem Wachstumskurs und in mehr als 1000 Supermärkten in Deutschland vertreten. „Wir erweitern damit unser Angebot. Bezahlt wird an der Kasse, wir sind prozentual am Umsatz beteiligt“, sagt Wucherpfennig.

Der Kassenbereich: Kundinnen und Kunden können in dem neuen Laden auch den Easy Shopper nutzen und die Waren selbst einscannen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Erstmals setzt Edeka Wucherpfennig zusätzlich auf die smarten Einkaufswagen Easy Shopper, bei denen Kundinnen und Kunden ihre Ware selbst einscannen. „Der Einkauf wird später über die entsprechende App bezahlt, was ein zusätzliches Aus- und Einräumen an den Kassen erspart und Wartezeiten ausschließt“, sagt Inhaber Wucherpfennig. Sechs Kassen fürs Scannen des Bons stehen insgesamt zur Verfügung. Erst wenn der Vorgang abgeschlossen ist, können die Kundinnen und Kunden das E-Center durch eine elektronische Pendeltür verlassen – eine Vorsichtsmaßnahme gegen gewerbsmäßige Banden, die Lebensmittel aus Supermärkten stehlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

140 neue Arbeitsplätze sind entstanden

Neu ist auch die Annahme für Leergut. Wer einen großen Vorrat an PET-Flaschen und Dosen zurückgeben möchte, nutzt den Tomra R1 – eine Sammel-Leergut-Rückgabemaschine, bei der der Kunde bis zu 150 PET-Flaschen und Dosen auf einmal in eine Öffnung schütten kann, die in sekundenschnelle das Pfand zählt, verrechnet und zerdrückt. Auf diese Weise sollen ebenfalls lange Warteschlagen verhindert werden.

Mit dem neuen Center hat Edeka Wucherpfennig eigenen Angaben zufolge insgesamt 140 neue Arbeitsplätze geschaffen, sie wurden vorab in anderen Filialen eingearbeitet. Das E-Center in Linden hat ab dem 27.März von Montag bis Sonnabend von 7 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.