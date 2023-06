Plakate zeigen Anwohner und Gewerbetreibende rund um den nördlichen Engelbosteler Damm. Die Aktion will den Zusammenhalt im Quartier stärken. Die Ergebnisse gibt es in Läden und der Nordstadt-Bücherei zu sehen.

Nordstadt. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die das Leben rund um den Engelbosteler Damm prägen. Zwei Fotografen haben jetzt einige Geschäftsleute und Beschäftigte für eine Plakatserie in ihrem täglichen Umfeld abgebildet. Schneiderin Serpil Mercan blickt den Betrachtern mit Würde und Stolz aus ihrer Nähwerkstatt entgegen. Das Porträt stammt von Lina Rabe, die an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert.