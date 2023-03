﻿Dirk Hallmann ist neuer Schiedsmann in Vahrenwald-List – und kennt sich aus mit Streit

Hannover. Ärger mit der Nachbarschaft auf dem Hinterhof wegen fallender Blätter, Lärm am Nachmittag oder weil der Nachbar mit seinem Auto zu dicht an der eigenen Garageneinfahrt parkt? Nachbarinnen und Nachbarn können sich gegenseitig das Leben ganz schön schwer machen. Gerade, wenn die Dinge nicht detailliert gesetzlich geregelt sind und „sich eher in der Grauzone bewegen“, wie es Dirk Hallmann ausdrückt.

Hallmann ist seit Mitte Februar dafür da, Situationen wie diese unter den Bewohnerinnen und Bewohnern im Stadtbezirk Vahrenwald-List möglichst zu einem harmonischen oder immerhin friedlichen Ende zu bringen. Der 63-Jährige ist der neue Schiedsmann des Stadtbezirks. Dass er Dinge regeln kann, hat er fast 47 Jahre lang als Polizist und Polizeieinsatzleiter unter anderem am Raschplatz bewiesen. Seit dem 1. Dezember 2022 ist er pensioniert. Nun will er das, was er im Beruf vor allem gelernt hat – also das Deeskalieren – im eigenen Kiez anwenden.

Neu im Amt: Dirk Hallmann (Zweiter von rechts) ist nun Schiedsmann in Vahrenwald-List. Der alte Schiedsmann, Peter Huppertz (links) wird verabschiedet von SPD-Fraktionsvize Susanne Stucke und Bezirksbürgermeister Thorsten Baumert. © Quelle: Petra Rückerl

Zerstrittene Menschen wieder zusammenführen

Er habe die große Hoffnung, Menschen wieder zusammenzuführen, sagt Hallmann. Und zwar mit einer Art Mediation, einer neutralen Schlichtung, die die vornehmste Aufgabe der ehrenamtlichen Schiedsleute ist. „Ich mag die Idee, die dahinter steht“, so der Ex-Polizist. Es gebe Menschen, die gar nicht mehr miteinander reden wollten, die Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr miteinander umgehen könnten. „Das ist die Herausforderung, möglichst viele dieser Vorgänge erfolgreich abzuschließen“, sagt Hallmann.

Der frühere Polizist, der freundliche Autorität ausstrahlt, hatte es als Einsatzleiter der Polizeidienststelle Raschplatz mit ganz anderen Kalibern zu tun. Zuletzt als Gesamteinsatzleiter für Mitte und Raschplatz zuständig musste er auch kurzfristige Entscheidungen treffen, wie er sagt. Ein Job, der an den Nerven zerrt, oder? „Bei allen Problemen, die dort entstehen, gibt es eine besondere Dynamik in der Aufgaben, das war toll bis zum Schluss.“

Wechsel aus Wunstorf nach Hannover

Eigentlich hätte Hallmann, der mit 16 Jahren bei der Polizei anfing einen relativ ruhigen Berufsausstieg haben können. Als Dienststellenleiter in Wunstorf wäre es nicht ganz so aufregend zugegangen wie am Raschplatz. Doch Hallmann wollte es noch einmal wissen und verließ 2017 das Kommissariat auf dem Lande, um die letzten fünf Jahre am harten Puls der Stadt für Ordnung zu sorgen. „Verantwortungsübernahme ist schon ein wichtiger Punkt für mich“, sagt er.

Das zeigt sich auch in seinen weiteren Ehrenämtern wie bei der Deutschen Polizeigewerkschaft, wo er seit dem 1. Januar 2023 Landesgeschäftsführer ist. „Außerdem bin ich noch Vorsitzender des Sozialfonds der Polizei und Regionalbeauftragter der Deutschen Polizeigewerkschafts-Stiftung, wir kümmern uns um traumatische Belastungen von Polizeibeamten.“ Langeweile gibt es nicht – zumal der verheiratete Hallmann nun auch Großvater von vier Enkeln im Alter von einigen Wochen bis sechs Jahre ist.

Die Polizei liegt in der Familie: Dirk (links) und Zwillingsbruder Knut Hallmann sind altersmäßig 30 Minuten auseinander und beide Polizeibeamte. © Quelle: Patricia Chadde

Und warum jetzt noch Schiedsmann? Hallmann lacht. Er sei gar nicht auf die Idee gekommen, sondern sein eineiiger Zwillingsbruder, ebenfalls pensionierter Polizeibeamter. „Einen Tag, nachdem wir darüber gesprochen haben, stand im Stadtanzeiger, dass man Schiedsleute sucht.“

Das habe ihn gereizt: „Ich bin in Sachen Konflikt geübt, könnte Menschen vom Weg des Gerichtsverfahrens abbringen und sie vielleicht wieder einigen“, sagt Hallmann.