﻿„Es sollten viel mehr Parkplätze für E-Roller entstehen“

Hannover. „Ich bin gerade auf die E-Roller angewiesen“, sagt Marie Luise Köhler. Sie besitzt kein Auto, und ihr Fahrrad wurde vor kurzem gestohlen. Abgesehen vom ÖPNV sind die mietbaren Elektroroller für sie aktuell die einzige Möglichkeit, um zur Arbeit, zu Freundinnen und Freunden oder zum Supermarkt zu kommen. So nutze sie alle zwei bis drei Tage einen Roller, „mal für kürzere, mal für längere Strecken.“

Viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner ärgern sich über die Miet-Elektroroller. Zu oft versperren sie Gehwege oder liegen daneben im Gebüsch. Deshalb plant die Stadt neue Regeln für die Roller von Tier, Lime, Bolt und Voi. Es soll Parkverbotszonen geben, beim Abstellen auf Gehwegen sollen zwei Meter Platz bleiben und mehr als fünf Stück sollen nicht an einem Ort stehen dürfen. So wie Köhler stellen sich einige Menschen in Hannover regelmäßig auf einen E-Roller. Was halten Nutzerinnen und Nutzer von den geplanten Regeln?

„So spare ich jeden Tag eine halbe Stunde“

„Ich finde es selbst blöd, dass die Leute die Roller teilweise mitten auf dem Gehweg abstellen“, sagt Zafer Gebes. Er benutzt sie nahezu täglich, um zur Arbeit und wieder zurück zu fahren. „So spare ich jeden Tag eine halbe Stunde“, sagt er. Als Lokführer arbeitet er im Schichtdienst. Die Bahn könne er für seinen Arbeitsweg oft nicht nehmen, weil nach der Nachtschicht um 2 Uhr morgens oder vor der Frühschicht kaum Bahnen fahren. Und mit dem E-Roller ist er schneller als mit dem Auto, weil er einen Weg spart: „Ich kann direkt nach Hause und muss nicht erst mein Auto vom Betriebshof abholen.“

Dass die E-Roller eine gefährliche Stolperfalle für Sehbehinderte sein können, weiß Gebes von seinen Nachbarn. Sie haben laut ihm selbst eine stark eingeschränkte Sehkraft. Auch deshalb bezeichnet der 25-Jährige es als sinnvoll, Regeln für die E-Roller aufzustellen. "Solange ich am Ende nicht einen Kilometer zum nächsten Roller laufen muss", ergänzt er. Seiner Meinung nach braucht es genug Sammel-Abstellplätze in regelmäßigen Abständen. Schließlich ist der Vorteil der E-Roller, dass fast immer einer in der Nähe ist, wenn man einen braucht.

E-Roller-Fahrer wünschen sich Abstellplätze

Auch Lennard Klöpper spricht sich für Sammelabstellplätze aus. Ein grundsätzliches Parkverbot für E-Roller in manchen Bereichen hält er für den falschen Ansatz. „Es sollten viel mehr Parkplätze für E-Roller entstehen. So etwas sollte eher gefördert werden“, findet der 30-Jährige. Er steht am gelben Stein beim Weißekreuzplatz und fragt: „Warum sollten hier nicht mehr als fünf Roller stehen?“ Die geplante Regel lehnt er nicht grundsätzlich ab. Es sei aber vom jeweiligen Standort abhängig, ob sie sinnvoll sei. Den allgemeinen Ärger über die E-Roller empfindet er als übertrieben: „Da nerven mich ganz andere Sachen.“

Klöpper fährt hauptsächlich mit den E-Rollern zur Arbeit. „Man ist einfach schneller in der Stadt unterwegs“, beobachtet er. Mit der Bahn brauche er länger, und das Auto lasse er wegen der „schlimmen Parkplatzsituation“ lieber zu Hause stehen. „Der große Vorteil gegenüber Fahrrad und Auto ist, dass man den Roller später nicht wieder abholen muss“, erläutert Klöpper. „Außerdem ist man an der frischen Luft, und es macht Spaß.“

Köhler kann nachvollziehen, dass sich manche Menschen über die E-Roller aufregen. „Wenn man Carsharing benutzt, kann man das Auto auch nicht einfach auf der Straße stehen lassen“, weiß sie. Die 25-Jährige spricht übers Telefon, sie ist gerade im Skiurlaub in Norditalien. Dort stehen laut ihr ebenfalls viele E-Roller in der Gegend herum, die sie auch benutzt. Als Touristin habe sie sonst nicht viele Alternativen, schnell von A nach B zu kommen. Köhler ist deshalb der Meinung: Gerade für Menschen, die Hannover besuchen, sind die E-Roller sehr praktisch.

Von Max Baumgart