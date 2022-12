﻿Strengere Regeln: Stadt Hannover will Parkverbotszonen für E-Roller einrichten

Die Stadt Hannover bereitet eine feste Vereinbarung mit den Anbietern von Miet-Elektrorollern vor. In definierten Zonen dürfen die Fahrzeuge künftig nicht mehr geparkt werden. Auch erwägt die Stadt, die Anbieter fürs Aufstellen der Gefährte zur Kasse zu bitten.

Hannover. Sie stehen auf Gehwegen herum, liegen in Büschen und Parks – Miet-Elektroroller sind vielen Bürgern ein Ärgernis. Insbesondere Sehbehinderte haben sich wiederholt beschwert, dass unachtsam abgestellte E-Roller nicht selten eine gefährliche Stolperfalle darstellen. Das soll sich ändern. Auf Nachfrage der CDU im Rat hat die Stadt Hannover am Donnerstag durchblicken lassen, dass sie an einer festen Vereinbarung mit den vier Anbietern (Tier, Lime, Bolt, Voi) arbeite. Details will die Stadt demnächst vorlegen, aber schon jetzt wird deutlich, dass die Zeiten des willkürlichen Abstellens vorbei sein dürften.