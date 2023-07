﻿E-Scooter in Hannover: „Keine spürbaren Verbesserungen“ nach Deal mit Anbietern

Hannover. Eigentlich sollte es endlich besser werden. Im Februar haben die Stadt Hannover und die Mietroller-Anbieter Bolt, Tier, Voi und Lime eine Vereinbarung geschlossen, um das wilde Abstellen von E-Scootern auf Fuß- und Radwegen einzudämmen. Aus Sicht der CDU hat das allerdings nichts gebracht. Das Regelwerk habe „keine spürbaren Verbesserungen nach sich gezogen. Auf den Straßen und Gehwegen sieht es genauso aus wie vorher“, kritisiert Patrick Hoare, der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion.

Auch Leser dieser Zeitung klagten über weiterhin inakzeptable Zustände. Aufgrund der vielen E-Scooter vor dem Saturnmarkt in der Innenstadt sei es zum Beispiel oft kaum möglich, an der Ampel die Straße in Richtung Ernst-August-Galerie zu queren. CDU-Mann Hoare warnt: „Wenn sich daran nichts ändert, bleiben E-Scooter ein gravierendes Risiko für viele Menschen auf den Straßen und Wegen von Hannover“.

CDU: Überangebot an E-Scootern

Er pocht auf eine Änderung der Sondernutzungssatzung, über die die Stadt Gebühren von den Verleihern verlangen könnte. Einen Beschluss dazu gab es auch schon 2022 im Rat. „Konkret verändern muss sich das Abstellverhalten der Nutzerinnen und Nutzer“, fordert Hoare. Fotobeweise reichten nicht. Benötigt würden fest ausgewiesene Abstellzonen. „Vor allem in der Innenstadt gibt es zudem ein gefühltes Überangebot an E-Scootern“, meint Hoare. Andere Städte hätten Obergrenzen festgelegt. Das ergebe auch in Hannover Sinn.

Mit den Anbietern der E-Scooter hatte die Stadt unter anderem vereinbart, dass maximal fünf davon an einem Standort platziert werden dürfen. Verboten ist das Abstellen auch auf Grünflächen, in Parks, auf Fußgängerüberwegen und Radwegen.

Stadt sieht Verbesserungen

Auf Gehwegen dürfen Roller nur so abgestellt werden, dass ein Durchgang von mindestens zwei Metern frei bleibt. Nutzer müssen einen Fotonachweis erbringen, dass sie ihr Gefährt korrekt abgestellt haben. Bei Verstoß droht eine Strafe von 20 Euro.

Die Stadt sieht zwar weiterhin Probleme. Allerdings hat sich ihrer Einschätzung nach die Lage durch die Vereinbarung verbessert. Es zeige sich, „dass sich die erfolgte Festlegung von Abstell- und Parkverbotszonen positiv im Stadtbild bemerkbar macht und auch die Anzahl falsch abgestellter E-Scooter zurückgeht“, teilt sie mit. Weitere Schritte wie die Aufstellung einer Sondernutzungssatzung oder die Einrichtung von festen Flächen für die E-Scooter würden aber geprüft.

