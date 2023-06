﻿E-Scooter in Hannover: Vandalismus, Parkprobleme, Unfälle – hat sich daran etwas gebessert?

Hannover. Sie sind leuchtend grün, rot oder weiß und allgegenwärtig: E-Scooter sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Über 8000 der surrenden Flitzer wird es im Sommer in Hannover geben, schätzt die Stadtverwaltung. Doch an den Rollern scheiden sich die Meinungen. Während sie für einige ein Bestandteil moderner Mobilität in einer Großstadt sind, sehen andere sie vor allem als Hindernis (wenn stehend) oder als gefährlich (wenn in Bewegung) an.

Doch wie ist die Scooter-Lage wirklich? Wir haben Stadt Hannover, Polizei und die Anbieter Voi, Tier und Lime gefragt, wie sich aus ihrer Sicht Fahr- und Parkverhalten entwickelt haben, wie es mit Vandalismus aussieht und was „in Sachen Alkohol“ und Großveranstaltungen läuft.

Gibt es viele Beschwerden?

Wo es immer mehr Roller gibt, da gibt es auch immer mehr Beschwerden. Genaue Zahlen kann die Stadt allerdings nicht nennen, sah sich aber im Februar veranlasst, eine umfangreiche Vereinbarung über Nutzung und Parkzonen sowie zum Beschwerdemanagement mit den Anbietern zu schließen.

Seither habe sich das Abstellverhalten der Nutzer und auch das Abholen von Fahrzeugen durch die Anbieter verbessert, lobt die Stadt, „es gebe aber nach wie vor Probleme“ – etwa durch „chaotische Situationen und zum Teil langes Warten auf die Beseitigung unsachgemäß abgestellter Scooter“.

Spricht man dagegen mit den Scooter-Anbietern, sieht das ganz anders aus: Nach ihrer Ansicht hat sich die Lage in allen Punkten positiv entwickelt. Gemessen an den Zahlen von E-Scootern und E-Bikes in Deutschland und den damit zurückgelegten Strecken und ersetzten Autofahrten sei der Vandalismusanteil etwa aus Lime-Sicht sehr gering und rückläufig. Es seien Einzelfälle „im niedrigen einstelligen Prozentbereich“.

Wer ist schuld am Roller-Vandalismus?

Vandalismus ist ein Ärgernis, wenn es um Scooter geht. Laut Anbieter Lime sind es jedoch nicht die Nutzer, die dafür verantwortlich sind, dass Roller falsch abgestellt, beschädigt oder zerstört werden. Die GPS-Ortungssignale zeigten, dass Vandalismus „in den meisten Fällen durch Dritte verübt wird“.

Anbieter Voi sieht das ebenso und nennt Leute, die Geräte behindernd umparken oder beschädigen „Scooterhasser“. Auch die Firma Tier meint, ihre Nutzer gingen „grundsätzlich sorgfältig“ mit den Fahrzeugen um. Nur eines von hundert sei von Vandalismus betroffen.

Vandalismus: Anbieter Voi ließ im April im Mittelkanal bei Hannover versenkte E-Scooter bergen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wann werden Roller am häufigsten genutzt?

Voi hat festgestellt, dass die Fahrten zur Rush-Hour zunehemen, Nachtfahrten dagegen werden weniger. Anbieter Tier und Lime teilen mit, dass die meisten Fahrten schon immer zu den traditionellen Stoßzeiten absolviert würden – was laut Tier „auf eine verstärkte Nutzung durch Pendler“ hinweise. Eine von vier Fahrten ersetze eine Autofahrt, oft nutzten die Menschen Scooter, um zu Bus und Bahn zu kommen. Eine unabhängige Möglichkeit, diese Angaben zu überprüfen, gibt es nicht.

Wie groß ist das Problem mit betrunkenen Scooter-Fahrern?

Die Polizei Hannover bezeichnet alkoholisierte Scooter-Fahrer als „erhebliches Problem“. Der Anteil betrunkener Unfallverursacher sei bei diesem Gefährt etwa dreimal höher als im Radverkehr. Im Jahr 2022 gab es laut Polizeistatistik mit 269 E-Scooter-Unfällen 80 mehr als im Vorjahr, dabei gab es 20 Schwerverletzte (plus 8). 58-mal war laut Polizei Alkohol im Spiel, im Jahr zuvor 37-mal.

Die Zahl der Unfallbeteiligten steigt laut Polizei – außer bei den Senioren – in allen Altersgruppen. Besondere Sorge mache der wachsende Anteil von Kindern und Jugendlichen.

Wie reagieren die Anbieter?

Die Anbieter sind sich bewusst, dass Alkohol für Rollerfahrer ein großer Gefahrenfaktor sind. Sie reagieren mit Tests, drastischen Sanktionen und auch dem Abschalten aller Geräte während Großveranstaltungen.

So ist bei Voi an Wochenenden und zu Großereignissen ein Alkoholreaktionstest vor Fahrtantritt Pflicht. Manchmal schalte man die Geräte gar ganz ab, so etwa anlässlich des Oktoberfests in München oder des Karnevals in Köln. Wie das beim Maschseefest sein wird, sei noch offen. Kunden, die von der Polizei wegen einer Alkoholfahrt gemeldet würden, sperre man fünf Jahre – man würde „gerne länger sperren“, das lasse die Rechtslage nur nicht zu.

Unfall mit E-Scooter: In vielen Fällen ist laut Polizei Alkohol im Spiel. © Quelle: Thomas Kröger

Fahrzeuge bei Großveranstaltungen außer Betrieb zu nehmen, ist für Lime dagegen keine Option: Gerade solche Ereignisse sorgten für eine hohe Nachfrage an Fahralternativen. Einen Alkoholreaktionstest gibt es nicht, die Kunden würden aber abends und nachts darauf hingewiesen, dass Fahren unter Alkohol verboten ist.

Tier weist seine Kunden zwischen 21 und 4 Uhr auf das Tabu von Alkoholfahrten hin und sie müssen bestätigen, dass sie „nüchtern und fahrtüchtig sind“. Während Großveranstaltungen geschehe das jetzt auch „auf spielerische Art und Weise“ per Geschicklichkeitstest in der App. Zudem würden die Parkverbotszonen nahe solcher Veranstaltungen ausgedehnt, „damit Besucher nicht versucht sind, unseren Service zu nutzen“.

