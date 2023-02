﻿Neue Regeln gegen E-Scooter-Chaos: Das müssen Roller-Nutzer in Hannover jetzt wissen

Hannover. Sie verstellen Rad- und Fußwege, liegen achtlos in Gebüschen und Parks – Miet-Elektroroller sind noch immer ein Ärgernis für viele Stadtbewohner. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt Hannover und die vier Mietroller-Anbieter Bolt, Tier, Voi und Lime haben sich auf ein neues Regelwerk geeinigt. Es legt unter anderem fest, wo die Roller nicht mehr abgestellt werden dürfen und schreibt Abstandsregeln fürs Parken auf Fußwegen vor. „Wir werden die Problematik damit wohl nicht komplett in den Griff bekommen“, sagte Baudezernent Thomas Vielhaber am Mittwoch im Bauausschuss. Aber ein erster Schritt sei getan. Dem stimmten auch Ratspolitiker zu.

„Vorschriften reichen wohl nicht aus“

„Die Vorschriften werden wohl nicht ausreichen“, meint Grünen-Verkehrspolitikerin Julia Stock in der Sitzung. Am Ende seien vermutlich feste Stellplätze für E-Roller nötig. Bisher ist es so, dass Nutzer von Miet-Elektrorollern den Scooter nach der Fahrt irgendwo am Straßenrand abstellen dürfen – wo der nächste Nutzer per App das Gefährt mieten kann.

Auch Vertreter von CDU, SPD, FDP und Linken begrüßen den Vorstoß der Stadt. „Das Regelwerk ist deutlich umfangreicher als in anderen Kommunen“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Er habe nicht damit gerechnet, dass die Roller-Anbieter die Vereinbarung unterzeichnen. Baudezernent Vielhaber kündigt an, dass man mit den Anbietern noch über eine Sondernutzungsregelung sprechen wolle. Das bedeutet: Künftig sollen die Firmen dafür zahlen, dass sie ihre Gefährte in den Straßenraum stellen dürfen.

Verboten: E-Roller-Fahren in Fußgängerzonen ist nicht erlaubt. © Quelle: Ilona Hottmann

Die Regeln im Überblick

Begrenzte Anzahl von Rollern auf einem Fleck: Anbieter dürfen maximal fünf Fahrzeuge an einem Standort abstellen. Zudem müssen sie einen Mindestabstand von 100 Metern zum nächsten Roller-Standort wahren.

Kunden über Regeln informieren: Roller-Vermieter müssen ihren Kunden per Ausleih-App die Vorschriften fürs Fahren und Abstellen mitteilen und per Klick bestätigen lassen.

Tabuzonen fürs Fahren: Gehwege, Fußgängerzonen und Baumscheiben dürfen nicht befahren werden. In Parks dürfen Roller nur auf beschilderten Radwegen unterwegs sein.

Tabuzonen fürs Parken: Roller dürfen nicht geparkt werden auf Baumscheiben und Grünflächen, in Parks und „öffentlichen Fahrradabstellanlagen“, also an Haltebügeln. Feuerwehreinfahren, Fußgängerüberwege, Radwege, Bordsteinabsenkungen, Ein- und Ausgänge von Gebäude, Blindenleitsysteme, sowie U- und S-Bahnstationen, Bushaltestellen und Zugänge zu Hochbahnsteigen dürfen nicht verstellt werden.

Abstandsregeln: Im Bereich von Bus- und Straßenbahnhaltestellen müssen Rollerfahrer beim Abstellen einen Mindestabstand zum Wartebereich von zehn Metern einhalten. Auf Gehwegen dürfen Roller nur so abgestellt werden, dass ein Durchgang von mindestens zwei Metern frei bleibt.

Fotonachweis: Roller-Mieter müssen einen Fotonachweis erbringen, dass sie ihr Gefährt korrekt abgestellt haben. Bei Verstoß droht eine Strafe von 20 Euro.

Räumpflicht: Anbieter müssen Roller, die Geh- und Radwege blockieren, innerhalb von sechs Stunden nach Eingang entsprechender Hinweise entfernen.

Beschwerdestelle: Roller-Vermieter müssen eine Beschwerdestelle einrichten, die auch erreichbar ist, etwa per Mail.