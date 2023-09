﻿E-Scooter-Verleiher in Hannover: Wildes Parken „ist besser geworden“

Hannover. Die Kritik aus der Politik im Bauausschuss im August fiel deftig aus. „Fast täglich stolpert man immer noch über wild abgestellte E-Scooter. Es hat sich wenig verbessert“, ärgerte sich CDU-Verkehrsexperte Patrick Hoare und forderte die Stadt auf, endlich härter durchzugreifen. Doch ist die Lage wirklich noch genau so problematisch wie vor ein paar Monaten? Im Februar trat eine freiwillige Vereinbarung der Stadt mit den Verleihern in Kraft. Und die sind davon überzeugt, dass das Regelwerk Wirkung gezeigt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist besser geworden“, sagt Tim Schäfer von der Firma Voi, die seit Juni 2022 in Hannover am Markt ist und nach eigenen Angaben rund 2000 E-Scooter in der Stadt aufgestellt hat. Der Sprecher versichert: „Wir sanktionieren Nutzer, die sich nicht an die Regeln halten.“ Wenn es mehrfach Verstöße gebe, werde deren Zugang zur Buchungsapp auf dem Smartphone gesperrt.

E-Scooter: Diese Regeln haben Stadt und Verleiher vereinbart

Die Regeln, die die Stadt mit den Firmen Voi, Tier, Lime und Bolt vereinbart hat, sehen unter anderem vor, dass diese maximal fünf Fahrzeuge an einem Standort abstellen dürfen. Zudem müssen sie einen Mindestabstand von 100 Metern zum nächsten Rollerstandort wahren. Grünflächen, Fußgängerüberwege, Stadtbahnstationen, Radwege sowie Eingänge von Gebäuden sind für das Abstellen tabu. Zudem müssen die Mieter der Roller mit einem Foto dokumentieren, dass sie diesen korrekt abgestellt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Tim Schäfer von Voi wird das so auch umgesetzt. „Künstliche Intelligenz und Mitarbeitende prüfen, ob Scooter falsch abgestellt wurden“, berichtet er. Seit März 2023 habe das Unternehmen erst 15 Bußgelder von der Stadt kassiert. Zahlen zu den vom Unternehmen selbst sanktionierten Nutzern nennt Voi nicht. Derzeit werde die KI darauf trainiert, Verstöße fehlerfrei zu erkennen und zu melden.

Soll es nicht mehr geben: E-Scooter, die mitten auf Bürgersteigen stehen und Radfahrerinnen und Fußgänger behindern. © Quelle: Christian Behrens

Baudezernent sieht Verbesserungen, aber auch Probleme

Auch der Verleiher Tier, der nach eigenen Angaben rund 3500 E-Scooter in Hannover und Umgebung anbietet, sieht Verbesserungen durch die mit der Stadt geschlossenen Vereinbarung. „Wir sind sehr zufrieden mit der Selbstverpflichtungserklärung und werden diese mit der Stadt Langenhagen in naher Zukunft daher ebenfalls treffen“, berichtet Sprecher Patrick Grundmann. Tier versichert ebenfalls, dass Verstöße sanktioniert würden. In Hannover würden derzeit in rund 200 Fällen im Monat Strafgebühren von Nutzern erhoben – 20 Prozent weniger als vor der Vereinbarung mit der Stadt.

Lesen Sie auch

Im Bauausschuss hatte auch Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) berichtet, dass diese „eine ganze Menge gebracht“ habe. In manchen Bereichen sei das Abstellen der E-Scooter gar nicht mehr möglich. Zudem würden diese „täglich vernünftig aufgestellt.“ Vielhaber machte aber auch deutlich, dass „die Probleme nicht beseitigt sind.“ Die Vereinbarung solle deshalb „nicht das Ende sein“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt plant feste Abstellzonen – was die Verleiher davon halten

Noch in diesem Jahr werde die Verwaltung ein Konzept vorlegen. Beantragt hatte die Politik das schon im Frühjahr 2022, inklusive Gebührenordnung. Dass die Umsetzung so lange dauert, begründete Vielhaber damit, dass es ein „erheblicher Aufwand“ sei, Standorte mit festen Abstellplätzen für die E-Scooter festzulegen, die die Politik gefordert hatte.

Die wünschen sich auch die Verleiher selbst. „Wenn genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, wird aus unserer Erfahrung auch gut geparkt. Für eine optimale Umsetzung rechnen wir mit mindestens 40 Parkflächen pro Quadratkilometer“, sagt Voi-Sprecher Schäfer. „Zur Verbesserung der Lage und einer gewissen gesellschaftlichen Akzeptanz benötigen E-Scooter einen Platz im öffentlichen Raum“, argumentiert auch Patrick Grundmann von Tier.

HAZ