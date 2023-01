﻿E-Scooter wieder von Schornstein in Hannover-Döhren entfernt

Parkplatz mit Aussicht: Ein E-Scooter hatte sich an den Schornstein des Rewe-Markts in Hannover-Döhren verirrt.

Beim Rewe-Markt an der Wollebahn in Hannover-Döhren hat einige Zeit ein E-Scooter hoch oben am Schornstein gehangen. Niemand weiß, wie genau er dort hingelangte. Nun hat das Verleihunternehmen Tier gehandelt.

