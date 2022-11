﻿„E-Waste-Race“: Schulen in Hannover sammeln Elektroschrott

Neue Umweltaktion: Schulen in Hannover sind eingeladen, beim zweiten „E-Waste-Race“ im nächsten Jahr teilzunehmen und Elektroschrott aus ihrer Nachbarschaft zu sammeln. Der Siegerschule wird ein Schulausflug spendiert.

Fleißig gesammelt: In diesem Jahr ist die Integrierte Gesamtschule (IGS) Vahrenheide beim „E-Waste-Race“ ausgezeichnet worden. Für das nächste Jahr sind jetzt Bewerbungen möglich.

Hannover. Alte Toaster, Handys, Wecker oder DVDs – alle weiterführenden Schulen in Hannover können im nächsten März vier Wochen lang Elektroschrott in ihrer Nachbarschaft sammeln und damit beim zweiten „E-Waste Race“ des Vereins „Das macht Schule“ teilnehmen. Bewerbungen werden bis Sonntag, 4. Dezember, entgegengenommen. Unter den Bewerbern werden zehn Schulen ausgewählt. Die Gewinner fahren zum Universum Bremen.

Bundesweit jedes Jahr 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott

Wie die Organisatoren mitteilen, fallen in Deutschland jährlich 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Mehr als die Hälfte werde nicht gesammelt und recycelt. Damit gingen wertvolle Rohstoffe unwiederbringlich verloren oder würden umweltschädlich im Hausmüll entsorgt. Die Schule, die am meisten Elektroschrott sammelt, gewinnt den Schulausflug ins Universum. Interessierte Schulen können sich online unter www.das-macht-schule.net/e-waste-race anmelden. Pro Schule können 15 bis 35 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 teilnehmen.