﻿E-Waste-Race in Hannover: Schüler sammeln Elektroschrott

Elektroschrott sammeln für die gute Sache: Das ist das Motto beim diesjährigen „E-Waste-Race“ in Hannover. Schüler aus zehn unterschiedlichen Schulen treten gegeneinander an. Dabei sind sie auch auf die Hilfe der Nachbarschaft angewiesen.

Hannover. Der Startschuss ist erfolgt: In den kommenden vier Wochen findet in Hannover zum zweiten Mal das „E-Waste-Race“ statt. Bei diesem Wettbewerb sammeln Schülerinnen und Schüler der Stadt und Region Hannover Elektroschrott um die Wette. Die Fünftklässler der Leinetalschule zeigten sich ehrgeizig: „Wir wollen gewinnen!“

Jeder kennt es: In irgendeiner Schublade liegt ein altes Handy, eine ausgediente Kamera, oder ein defektes Kabel herum – aber wohin damit? Und wer weiß, vielleicht kann man die Dinge ja irgendwann nochmal gebrauchen? Also geht die Schublade wieder zu und die ausgedienten Elektrogeräte geraten in Vergessenheit. Nur blöd, dass so wertvolle Ressourcen verloren gehen: Alleine in Deutschland fallen jährlich 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Und nicht einmal die Hälfte davon wird ordnungsgemäß entsorgt.

Das „E-Waste-Race“ will diesem Problem entgegenwirken. Das Konzept: Schüler im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren sammeln vier Wochen lang so viel Elektroschrott wie möglich. Dieser kann zum einen aus dem eigenen Gebrauch kommen, genauso aber auch von Familie und Nachbarn gespendet werden: Jeder Haushalt kann unter „www.ewasterace.de“ melden, ob und welche Art von Elektroschrott er abzugeben hat. Dies können die Schüler dann einsehen, einsammeln, und dafür Punkte erhalten. Die Klasse gewinnt, die am Ende des Sammelzeitraums am meisten Punkte auf dem Konto hat.

Kinder voller Vorfreude

In Hannover organisieren die gemeinnützigen Organisation „Das macht Schule“ zusammen mit der „Lavera Thomas Haase Stiftung“ das Projekt bereits zum zweiten Mal. Sowohl Schulen aus der Stadt, als auch dem Umlands Hannovers nehmen teil. Monica Plate, Bürgermeisterin der Stadt Hannover, freut sich über die erneute Austragung: „Das ist eine ganz tolle Sache“. Abfälle sollten nicht als Müll, sondern viel mehr als neue Ressourcen verstanden werden: „Viele Dinge kann man nicht mehr selbst reparieren“. Das hieße aber nicht, dass diese einfach sorglos weggeschmissen werden können – es sei umso wichtiger, diese Geräte dann zu Leuten zu bringen, die etwas damit anfangen können.

Eine der teilnehmenden Klassen ist die 5Gym der Leinetalschule. Die Schüler zeigten sich bei der Auftaktveranstaltung voller Siegeswille: „Wir wollen gewinnen“, verraten Ayse, Nico, Crispin, Aicha und Enver im Chor. Die Schüler führen aus, dass das zwar alles sehr aufregend sei, aber auch ein richtig schönes Gefühl gebe, der Natur zu helfen. Und auch der Unterstützung der Familien können sie sich sicher sein: „Die freuen sich, wenn sie helfen können“, sagt Ayse.

Die teilnehmenden Klassen können auch etwas gewinnen: Der 1. Platz erhält einen Schulausflug ins Universum nach Bremen. Der 2. und 3. Platz können eine Aufstockung ihrer Klassenkasse erlangen.