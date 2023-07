In Hannover läuft ein einzigartiges Wohnbauprojekt: Ecovillage soll Maßstäbe für das Zusammenleben und möglichst umweltschonendes Leben und Wohnen setzen. Fast wäre das Projekt gescheitert – nun war offizieller Baustart. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war vor Ort und erläuterte, warum er nie Zweifel am Gelingen hatte.

Hannover. Nun geht es tatsächlich richtig los: Am Sonnabend war offizieller Baustart für das europaweit einmalige sozial-ökologische „Ecovillage“ am Kronsberg in Hannover. Dabei stand das Wohnbauprojekt vor gut einem Jahr fast vor dem Aus.