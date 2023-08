﻿Ecovillage am Kronsberg: Bank springt ab – 9,2 Millionen Euro fehlen für Ökosiedlung

Hannover. Noch Anfang Juli hat die eigens gegründete Öko-Genossenschaft Ecovillage ein fröhliches Baustart-Fest am Kronsberg gefeiert, wo ein solidarisches-nachhaltiges Dorf für 1000 Bewohnerinnen und Bewohner entstehen soll. Doch kurz darauf platzte intern eine kommunikative Bombe: Eine der drei Banken hat den erhofften Kredit nicht gewährt. Dem ambitionierten Projekt fehlen jetzt im ersten Bauabschnitt fast 10 von benötigten 48 Millionen Euro – aber die ersten Bauaufträge sind schon erteilt.

In der Genossenschaft, in der man sonst sehr pfleglich miteinander umgeht, hat es daher erstmals jetzt harsche Kritik an den Verantwortlichen gegeben. Niemals hätte der Genossenschaftsvorstand den Baustart einleiten, das Grundstück kaufen und die Bauaufträge erteilen dürfen, solange nicht von allen Banken schriftliche Zusagen vorliegen würden, wird in internen Foren kritisiert.

GLS-Bank macht Rückzieher

Mitglieder halten es für ein „internes Framing“, also eine Art Legendenbildung, dass der Vorstand alles auf einen Mitarbeiter der betreffenden Bank schiebe. Tatsächlich sucht der Vorstand in einem langen Brief an seine Mitglieder, der dieser Zeitung vorliegt, die Schuld vor allem bei einem Beschäftigten der anthroposophisch orientierten GLS-Bank.

So soll es werden: Neubau-Entwurf für Ecovillage Hannover (Baufeld C15) vom Architekturbüro Partner und Partner. © Quelle: Partner und Partner

Das Projekt hatte sich vor gut vier Jahren ursprünglich mit Plänen für Europas größte Tiny-House-Siedlung gegründet, ist aber inzwischen aus Klimaschutzgründen zum Projektentwickler einer Holzsiedlung nach dem Prinzip der Suffizienz gewandelt: Die Bewohnerinnen und Bewohner wollen mit wenig Individualfläche und viel Gemeinschaftsfläche auskommen.

Plötzlich kalte Füße

Im ersten Bauabschnitt sollen 160 Wohnungen für etwa 350 Menschen entstehen. Drei Banken finanzieren das Projekt, außer der GLS- auch die DKB-Bank und die Hannoversche Volksbank. Warum die GLS-Bank plötzliche kalte Füße bekam und die offenbar immer wieder signalisierte Zusage am Ende doch nicht erteilte, ist unklar.

Weitere Variante: Neubau-Entwurf für Ecovillage Hannover (Baufeld C4) von den Architekturbüros Studiomauer und Cityförster. © Quelle: Studiomauer und Cityförster

Fest steht: Obwohl alle Darlehen über die KfW abgesichert sind und sowohl von dort wie auch von der landeseigenen N-Bank alle Förderbescheide vorliegen, fehlt plötzlich die Absicherung von 40 Prozent der Bausumme. Und damit zahlen auch die anderen beiden Banken nicht aus. Die DKB finanziert 50 Prozent, die Volksbank 10 Prozent.

„Brisante Situation“

Der Vorstand spricht in dem Ende Juli verschickten Brief von einer „brisanten Situation“. Inzwischen heißt es aber, die Liquidität sei vollständig gesichert. Mitglieder und Unterstützende hätten kurzfristig 200.000 Euro zur Verfügung gestellt, sodass alle erteilten Bauaufträge bezahlt werden könnten. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, sagt Vorstand Gerd Nord. Dank der „Solidaritätswelle“ werde das Projekt weitergehen.

Als Argument für den überraschenden Ausstieg sollen bei der GLS-Bank die gestiegenen Baupreise hergehalten haben und die Sorge, dass das Genossenschaftsmodell diese Kosten langfristig nicht decken werde. „Wenn das zentrale Argument der GLS-Bank zutreffen würde, dann könnte keine Bank mehr einen Baukredit geben“, ärgert sich Nord.

Springen DKB und Volksbank ein?

Inzwischen soll es Verhandlungen mit den beiden anderen Banken geben, ob sie Teile des Ausfallbetrags übernehmen. Dem Vernehmen nach soll es zudem derart viele Protestschreiben an die GLS-Bank gegeben haben, dass diese darüber nachdenke, doch wieder einzusteigen.

Aktuell stellen Handwerkerinnen und Handwerker auf dem Baufeld am nördlichen Kronsberg das sogenannte Pilotgebäude fertig, das einen ersten Eindruck von der Bauweise des Ecovillage geben soll. Wenn es nicht weitere Rückschläge gibt, dürften bald schon mehr Häuser zu sehen sein.

HAZ