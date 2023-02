﻿Neuer Supermarkt kommt: Eine gute Nachricht für den Mühlenberg

Die Stadt hatte vor Jahren versprochen, sich für einen neuen Nahversorger am Schollweg in Hannover-Mühlenberg einzusetzen. Jetzt will Edeka dort in einen Neubau einziehen. Ein gutes Signal. Doch es bleibt zu hoffen, dass sich der nicht gerade für günstige Preise bekannte Filialist an dem Standort halten kann, meint Rüdiger Meise.

Platz für Edeka: Auf dieser Brachfläche am Schollweg entsteht der neue Edeka-Markt.

Ein neuer Nahversorger für Mühlenberg – das ist eine gute Nachricht. Der Penny-Markt war schon vor Jahren aus der unansehnlichen Ladenzeile am Schollweg ausgezogen, im vergangenen Jahr wurde das ganze Flachbauensemble abgerissen. Die Stadt hatte bereits früh versprochen, sich gemeinsam mit der Eigentümergemeinschaft für einen neuen Supermarkt am Schollweg stark zu machen. Und es kommt jetzt tatsächlich eine Lösung. Das ist ermutigend für den Stadtteil, der als sozial schwierig gilt und mit einem Durchschnittsbruttolohn von 2688 Euro im Monat am unteren Ende der Statistik der Stadt steht.

Dieser Erfolg sortiert sich ein in eine Reihe anderer Projekte, die am Mühlenberg in Arbeit sind oder bereits verwirklicht wurden. Das inzwischen rund zehn Jahre andauernde Sanierungsprogramm für den Stadtteil trägt deutlich sichtbare Früchte.

Hat Edeka das richtige Angebot?

Nun bleibt zu hoffen, dass Edeka als nicht eben durchgehend günstiger Nahversorger auch tatsächlich das passende Angebot für sein neues Einzugsgebiet – zu dem auch der Canarisweg gehört – bereithält und sich dauerhaft halten kann.