﻿Ehefrau in Limmer erstochen: Landgericht Hannover verurteilt Angeklagten zu elf Jahren Freiheitsstrafe

Weil er seine Ehefrau in Limmer erstochen und anschließend einen Polizisten angegriffen hat, hat das Landgericht Hannover einen 62-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Das Schwurgericht lehnte eine Verurteilung wegen Mordes ab. Der Angeklagte habe im Affekt gehandelt.

Hannover. Das Landgericht Hannover hat einen 62-Jährigen unter anderem wegen der Tötung seiner Ehefrau zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Weil Osman T. im Affekt gehandelt habe, erkannte das Gericht nicht auf Mord, wie es noch die Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert hatten. Der Vorsitzende Richter Martin Grote machte zudem deutlich: Aus Sicht des Schwurgerichts war die Tötung der Frau kein „sogenannter Femizid.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte die Tötung seiner Ehefrau in Hannover-Limmer gestanden. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen getötet, als diese ihm eröffnete, sich von ihm trennen zu wollen. Anschließend rief er die Polizei und griff einen der Beamten mit dem Messer an. Der blieb wegen einer Schutzweste unverletzt. Das Gerichte sprach den Angeklagten deswegen wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Angriff auf Vollstreckungsbeamte für schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 11 Jahren.

Lesen Sie auch

Angeklagter muss 15.000 Euro zahlen

Zusätzlich muss Osman T. 15.000 Euro an die Tochter seines Opfers zahlen. Sie hatte zuvor unter Tränen den Gerichtssaal verlassen. Nach jetzigem Stand werde man das Urteil so nicht akzeptieren, sagte ihre Anwältin im Anschluss an die Verhandlung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Text wird aktualisiert.