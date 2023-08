﻿Lust auf Ehrenamt, aber wenig Zeit? Hier können Sie in Hannover trotzdem sinnvoll helfen

Freiwilliges Engagement

Warme Mahlzeit: Das Café Mensch hat Ende des Jahres 2022 an der Podbielskistraße eröffnet und gibt Essen an obdachlose Menschen aus.

Wer helfen will, muss nicht unbedingt viel Zeit haben. Auch Berufstätige und anderweitig Vielbeschäftigte können sich engagieren. Ob für Obdachlose, Senioren, Schulkinder oder Geflüchtete – in Hannover gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, sinnvoll mit anzupacken.

