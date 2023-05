﻿Bezirksrat Herrenhausen sammelt Nominierungen für den Ehrenamtspreis 2023

Hannover. Der Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken ruft zu Nominierungen für den Preis für ehrenamtliches Engagement im Stadtbezirk auf. Bis zum 30. Juni können engagierte Personen und Personengruppen vorgeschlagen werden. „Mit der Vergabe des Preises will der Stadtbezirksrat die besondere ehrenamtliche Arbeit im Stadtbezirk honorieren und fördern“, sagt Bezirksbürgermeister Lukas Mönkeberg. Der Preis ist mit einer einmaligen Zuwendung von 1.000 Euro verbunden.

Das Vorschlagsrecht haben die Mitglieder des Stadtbezirksrates, Vereine, Kirchen, öffentliche Einrichtungen im Stadtbezirk sowie alle im Stadtbezirk wohnenden Einwohnerinnen und Einwohner. Sie sind eingeladen, Vorschläge für die Nominierung mit einer ausführlichen Begründung schriftlich bei der Stadt einzureichen, per Mail an 18.62.12.brb@hannover-stadt.de oder per Post an die Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Personal und Organisation, Bereich Rats- und Stadtbezirksangelegenheiten, 18.62.12 Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken, Theodor-Lessing-Platz 1, 30159 Hannover.

Über die Vergabe des Preises entscheidet der Stadtbezirksrat in nicht öffentlicher Sitzung. Er wird am 15. September beim Stadtbezirksratsempfang verliehen.

HAZ