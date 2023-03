Wer soll den hannoverschen Ehrenamtspreis Leinestern erhalten?

Hannover. Ohne ehrenamtliche Helfer und Helferinnen in Sportvereinen, sozialen Initiativen oder in der Freiwilligen Feuerwehr würden viele gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten nicht funktionieren. Auch darum zeichnet zeichnet das Freiwilligenzentrum Hannover unterstützt von der Stiftung Sparda-Bank Hannover im September 2023 engagierte Freiwillige aus der Region Hannover aus.

Der Ehrenamtspreis Leinestern wird bereits zum achten Mal vergeben. Die Auszeichnung ehrt alle zwei Jahre besonders engagierte Menschen aus Hannover. Von nun an können Menschen für den Preis vorgeschlagen werden oder sich selbst vorschlagen.

Leinestern: Eine Feier für das Ehrenamt

„Freiwillig Engagierte leisten durch ihren Einsatz einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft“, sagt Jürgen Gundlach, Vorstandsvorsitzender des Freiwilligenzentrums Hannover. Entsprechend soll das Ehrenamt nun gefeiert werden. „Wir fördern das bürgerschaftliche Engagement in der Region Hannover und ehren Menschen, die sich für das gute Miteinander und den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einsetzen“, sagt Jochen Ramakers, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Sparda-Bank Hannover. Die Schirmherrschaft hat erneut Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übernommen.

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können Engagierte, die in Projekten gemeinnütziger Organisationen aktiv sind. Zudem können Freiwillige auch vorgeschlagen werden. Einzelpersonen, die keine Anbindung an eine Organisation haben, können leider nicht am Bewerbungsverfahren teilnehmen. Insgesamt werden die Preisträger und Preisträgerinnen mit 10.000 Euro gefördert.

Jasmin Friedberg, Manfred Günther und Nicole Jahnke-Sieche sicherten sich 2021 den Leinestern. Aber auch in diesem Jahr werden Ehrenamtliche bei einer großen Gala geehrt. © Quelle: Nancy Heusel

Welche Kategorien gibt es beim Leinestern?

Der Leinestern wird wie gewohnt in drei Kategorien vergeben. In der ersten Kategorie geht es um Soziales, in der zweiten Kategorie um Kunst und Kultur und in der dritten Kategorie um Umwelt und Bildung. Zusätzlich wird ein Preis für junge Ehrenamtliche im Alter von 18 bis 25 Jahren vergeben. Der erste Preis ist mit jeweils 1500 Euro, der zweite Preis mit 1000 Euro, der dritte Preis mit 500 Euro dotiert.

Wie kann man sich bewerben?

Bewerbungsunterlagen und Kriterien sind online beim Freiwilligenzentrum zu finden. Einsendeschluss ist Montag, 22. Mai 2023.

Wer trifft die Auswahl der Siegerinnen und Sieger?

Die Auswahl von neun Nominierten erfolgt durch eine Jury. Alle Nominierten werden auf den Internetseiten der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ und des Freiwilligenzentrums im Juni veröffentlicht. Die Leser und Leserinnen entscheiden anschließend bei einem Onlinevoting über die endgültige Platzierung der Nominierten in der jeweiligen Kategorie. Die Preise werden im September übergeben.