﻿Ehrenamtspreis in Misburg-Anderten geht an Julia Andrea Kasper und Herbert Scholvin

Wann geht der stationäre Blitzer in Wilkenburg in Betrieb?

Er lagert bereits und wartet auf seinen Einsatz: der stationäre Blitzer, den die Stadt an der Ortsdurchfahrt in Hemmingen-Wilkenburg aufstellen und in Betrieb nehmen will. Mittlerweile ist die L389 dort saniert. Wie geht es nun weiter?