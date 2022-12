﻿Ehrlich Brothers kommen am 10. Dezember mit „Dream and Fly“ nach Hannover

Einen Ehrlich-Bruder bekommt man selten allein: Für ein Interview mit uns haben sich die Ehrlich Brothers dann doch mal kurz getrennt. Andreas Ehrlich (44) erzählt darin, ob er schon in Weihnachtsstimmung ist, wie Rolf Zuckowski ihre Version von „In der Weihnachtsbäckerei“ findet und worauf er sich in 2023 freut.

Schaffen magische Momente: Andreas (links) und Chris Ehrlich touren als die Ehrlich Brothers durch die Lande, aktuell mit der Show „Dream and Fly“.

Wie wichtig ist es, sich gerade in Zeiten voller schlechter Nachrichten einfach mal verzaubern zu lassen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist total wichtig, sich ab und zu eine Auszeit zu gönnen – von schlechten Nachrichten, aber auch vom Handy, auf das viele ja permanent schauen. Wir ermöglichen es unserem Publikum, sich einer Illusion hinzugeben. Einer, der man folgt, die man nicht versteht, es aber versucht – oder eben auch nicht (lacht). Es ist ein Programm, das man in Gänze aufsaugen kann und das einen Kontrast zu all den harten Informationen und dem permanenten „On“-Sein bietet.

Und es gibt die Chance, dass etwas länger als nur den Augenblick hängenbleibt.

Es gibt Kraft, das Gehirn mal mit etwas anderem zu füttern. Ich finde es beachtlich, wie viel Zeit man mit Sachen verplempern kann, die einem selbst nichts bringen. Viele Nachrichten rauschen links rein und rechts wieder raus. Von den Illusionen erzählst du morgen und am Wochenende vielleicht auch noch. Entertainment tut der Seele gut, wir kreieren schöne Momente.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Hannover, kurz vor dem ersten Lockdown: Die Ehrlich Brothers spielen in der Mehrzweckhalle auf dem Expo-Gelände, die damals TUI-Arena hieß und heute ZAG-Arena. © Quelle: Michael Wallmüller/Archiv

Sie sind in der Vorweihnachtszeit unterwegs, macht das einen Unterschied?

Ich habe den Eindruck, dass Menschen für das Thema Magie empfänglicher sind. Zurzeit sprechen uns die Leute auch häufig darauf an, es schön zu finden, dass Chris und ich als Geschwister gemeinsam arbeiten und auf der Bühne stehen. Das bestärke auch sie in der Familie. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in dieser Richtung eine Inspiration sind. Ansonsten spüren und genießen viele den Zauber der Weihnacht. Auch ich habe diese Zeit im Jahr immer als magisch empfunden.

Lag bei Ihnen früher ein Zauberkasten unterm Weihnachtsbaum?

Ich war acht Jahre alt, und es war mein einziger Wunsch ans Christkind. Er hat sich erfüllt und wurde zur Geburtsstunde von allem. Durch genau diesen Zauberkasten bin ich zur Zauberei gekommen. Das Geschenk hat mich nicht nur über Wochen und Monate begleitet, sondern bis heute. Hätte es das Geschenk nicht gegeben, würden wir beide heute wohl auch nicht miteinander sprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerade waren Sie bei mit dem Song „In der Weihnachtsbäckerei“ in der Show von Florian Silbereisen. Kommen Sie überhaupt zum Keksebacken?

Noch nicht, wir sind ja auf Tour. Shows bei euch in Hannover und in Erfurt stehen an. Auch wenn wir das Programm bereits gespielt haben, bedeutet das nicht, dass wir eine Schublade öffnen und abliefern. Die Show wandelt sich ständig, wir probieren viele neue Elemente aus, sind total im Arbeitsmodus. In der Woche vor Weihnachten fahren wir dann runter, darauf freuen wir uns schon sehr. Allerdings ist es ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, nach Weihnachten geht die Haupttour erst richtig los.

Im Studio in Hannover: Die Produzenten Bendix Amonat (links) und Stavros Ioannou arbeiten schon lange mit den Ehrlich Brothers zusammen. Hier haben sie Besuch von Chris Ehrlich (Mitte). © Quelle: privat

Beim „Weihnachtsbäckerei“-Lied hatte das hannoversche Produzenten-Duo Stavros Ioannou und Bendix Amonat wieder die Finger im Spiel.

Das Original stammt ja von Rolf Zuckowski, daran haben wir ein bisschen herumgetextet und dem Lied mit Stavros und Bendix so eine spezielle Ehrlich-Note verliehen (lacht).

Hat Rolf Zuckwoski es schon gehört?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja! Er hat eine Whatsapp geschrieben: „Danke für dieses Geschenk.“

Andreas Ehrlich *1. Februar 1978 in Herford. Schon als Kind experimentiert er mit einem Zauberkasten. Nach dem Schulabschluss studiert er vier Semester Sport und Mathematik auf Lehramt, bricht dann ab. Zu dem Zeitpunkt ist er schon als Zauberer unter dem Namen Andy McJoy unterwegs, seitdem er 18 ist, gehört er zum Magischen Zirkel Deutschland. Seit 2000 tritt er mit seinem jüngeren Bruder Chris (40) auf, vier Jahre später starten sie als „Ehrlich Brothers“ durch. Heute füllen sie Hallen mit 10.000 Menschen, sind präsent in TV-Shows und regelmäßig auf Tournee. Mittlerweile haben sie einen eigenen Zauberkasten. Ehrlich ist verheiratet, hat drei Kinder, die Familie lebt in Bünde (Nordrhein-Westfalen).

Apropos Geschenke. Wie sehen die Feiertage im Hause Ehrlich aus?

Ich versuche, viel Zeit mit meinen drei Kindern zu verbringen, das steht ganz oben auf meiner Agenda. Es gibt Geschenke, die wir gemeinsam basteln und aufbauen. Diese wertvolle, intensive Zeit ist für mich das größte Geschenk.

Die Magier und ihr Mentor: Drogeriegründer Dirk Roßmann hat Chris (links) und Andreas Ehrlich in ihren Anfangszeiten unterstützt, macht das heute noch. Roßmann will die Show in Hannover auch besuchen. © Quelle: Ehrlich Brothers

Sind Sie gut im Zusammenbauen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich will jetzt nicht angeben, aber ich würde sagen, dass ich der Beste bin (lacht). Im Ernst, das ist genau das, was ich mein Leben lang mache: Eine Show hat 120.000 Teile, die zusammengestellt werden wollen.

Dabei geht manchmal auch was schief. Meistens merkt es das Publikum ja nicht, aber so einen Stromausfall bekommen auch Sie nicht einfach so weggezaubert.

Tja, live is live. Das ist uns schon zweimal passiert. Zuletzt in Köln, das muss 2019 gewesen sein. Da war alles weg, ein Notaggregat hat gerade mal einen Scheinwerfer versorgt. Nicht mal mehr die Lautsprecherdurchsage hat funktioniert! Für solche Fälle haben wir zwei Megafone dabei, um Leute zu unterhalten oder mal einen Zaubertrick zu erklären – ausnahmsweise, versteht sich.

Lesen Sie auch

Was sehen Sie, wenn Sie aufs Jahr 2023 schauen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir als Ehrlich Brothers stehen mit RTL im Austausch, im Gespräch ist eine neue TV-Show. Wir planen dafür etwa eine magische Unterwasserwelt. Da kommt so Einiges, worauf sich unsere Fans freuen können. Ansonsten bin ich sehr glücklicher Mensch und gucke gar nicht großartig nach Projekten. Ich würde mich freuen, wenn das Jahr einfach einen Hauch von Normalität mit sich bringen würde. Die vergangenen Corona-Jahre waren die anstrengendsten meines künstlerischen Lebens. Wir haben 30 Mitarbeiter und mussten uns einige Male neu erfinden. Ich bin dankbar, dass wir mit unserer Crew wieder unterwegs sein können.

Andreas Ehrlich freut sich auf Fahrradtour mit der Familie

Und privat?

Da freue ich mich auf die große Fahrradtour mit der Familie. Das hat fast schon Tradition. Wir fahren eine Woche von Gasthaus zu Gasthaus, von Jugendherberge zu Jugendherberge.

Mit dem E-Bike oder wird gestrampelt?

Bislang wird noch gestrampelt!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ehrlich Brothers treten am 10. Dezember um 14 und um 19 Uhr in der ZAG-Arena auf. Tickets kosten zwischen 47 und 119,45 Euro und sind in den Ticketshops von HAZ und NP (Lange Laube 10 sowie aktuell am Kröpcke) erhältlich oder online unter tickets.haz.de