Preisstabil: In Hannovers Stadtteil Mitte (hier die Straße Am Taubenfelde) sind die Immobilienkaufpreise nach einem minimalen Zwischenhoch Ende 2021 wieder auf dem Wert von Ende 2020 angekommen.

Überraschende Ergebnisse: In manchen Stadtteilen von Hannover sind die Preise für Eigentumswohnungen in den vergangenen beiden Jahren kontinuierlich gefallen, in anderen Vierteln haben sie sogar um 40 Prozent zugelegt. Eine Stadtteil-Analyse anhand von Geomap-Daten zeigt, wie unterschiedlich die Trends verlaufen.

