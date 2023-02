﻿Eilenriede: Grüne wollen Waldchaussee für Autoverkehr sperren, SPD stemmt sich dagegen

Zwischen SPD und Grünen im hannoverschen Rat bahnt sich Streit an. Die Grünen dringen darauf, die Waldchaussee durch die Eilenriede komplett für den Autoverkehr zu sperren. Die SPD meint: „Grüne Verkehrspolitik findet in einem Paralleluniversum statt“.

Sperrung nur am Wochenende: Die Waldchaussee gehört am Wochenende Skatern und Radlern, aber werktags ist die Straße auch für den Autoverkehr freigegeben.

Hannover. Sollen Autos auf der Waldchaussee weiterhin durch die Eilenriede fahren dürfen oder soll das nur einer Buslinie vorbehalten sein? Über diese Frage gerät die rot-grüne Ratskoalition in Streit. Die Grünen wollen nach vielen Diskussionen die Waldchaussee endlich für den Autoverkehr komplett sperren, die SPD stemmt sich dagegen und attackiert den Koalitionspartner. „Ich habe den Eindruck, dass grüne Verkehrspolitik in einem Paralleluniversum stattfindet und nicht in der Realität“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

Waldchaussee am Wochenende ohnehin gesperrt

Über den Autoverkehr auf der Waldchaussee wird schon seit vielen Jahren gestritten. Bisher ist es so, dass Durchgangsverkehr werktags erlaubt ist. Am Wochenende ist die Straße durch den Stadtwald von sonnabends, 15 Uhr, bis sonntags, 0 Uhr, für Autos tabu. Dann soll der Weg Radlern, Skatern und Spaziergängern zur Verfügung stehen. Die Grünen hatten in Bezirksräten immer wieder vorgeschlagen, die Straße auch werktags zu sperren und eine Busverbindung zwischen Steuerndieb und Zoo zu schaffen.

Jetzt scheinen die Grünen im Rat entschlossen zu sein, die Ideen in die Tat umzusetzen – und bekommen dem Vernehmen nach Unterstützung aus dem Büro des Oberbürgermeisters. Dort ist eine sogenannte Stabsstelle Mobilität angesiedelt. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte die Stabsstelle eingerichtet, um die Verkehrswende voranzutreiben – weg vom Auto, hin zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln.

„Wunderbar für die Stadtentwicklung“: Grünen-Verkehrsexpertin Julia Stock fordert eine Sperrung der Waldchaussee. © Quelle: Sven Brauers

Grüne: Buslinie 900 auf der Waldchaussee

Die Grünen im Rat spüren jetzt Rückenwind für eine Sperrung der Waldchaussee. „Für die Stadtentwicklung ist das wunderbar“, sagt Grünen-Verkehrsexpertin Julia Stock. Mit der Buslinie 900 könne man das sogenannte Gehäge-Viertel an das öffentliche Nahverkehrsnetz anbinden. Auch zum Cochlear Implant Centrum, Spezialist für Hörprothesen, gäbe es dann eine Busverbindung. Stock verweist darauf, dass der Eilenriedebeirat aus Gründen des Waldschutzes schon lange eine Sperrung der Waldchaussee fordere und dazu auch im vergangenen Jahr einen Beschluss gefasst habe. Der Eilenriedebeirat ist jedoch nur ein beratendes Gremium. Seine Beschlüsse sind nicht bindend.

„Verkehrspolitik im Paralleluniversum“: SPD-Fraktionschef Lars Kelich kritisiert den Vorstoß der Grünen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

SPD: Unsoziale Forderung

Der Koalitionspartner hält dagegen. „Eine dauerhafte Sperrung für den Autoverkehr wird es mit der SPD nicht geben“, sagt Fraktionschef Kelich. Er erinnert daran, dass am Tag 16.000 Fahrzeuge über die Waldchaussee fahren. „Wenn man die Straße sperrt, sind die Autos nicht verschwunden“, sagt Kelich. Vielmehr würde der Verkehr ausweichen auf die Walderseestraße und die Podbielskistraße. Letztere sei ohnehin schon sehr belastet. „Insofern ist die Forderung der Grünen unsozial“, sagt der SPD-Fraktionschef. Am Ende gehe es vor allem um Symbolpolitik: Autos raus aus der Eilenriede.