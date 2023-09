﻿Stadt Hannover lässt Wege in der Eilenriede ausbessern – und errichtet neuen Kletterwald auf Spielplatz am Rodelberg

Zoo. In der nördlichen Eilenriede müssen Besucher momentan mit Sperrungen rechnen. Im Auftrag der Stadt Hannover wird am Wegesystem und am Rodelberg-Spielplatz gearbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis voraussichtlich Freitag, 22. September, werden im Bereich der Musikhochschule und am Spielpatz Wakitu insgesamt drei Wege nur eingeschränkt nutzbar sein. Grund dafür ist die Überarbeitung der Wegedecken. Sie seien durch hohes Verkehrsaufkommen und extreme Wetterlagen stark abgenutzt, teilt die Stadt mit. Da in diesem Bereich in der Eilenriede ein dichtes Wegenetz vorhanden ist, könnten die Sperrungen leicht umgangen oder umfahren werden. Eine Umleitung schildert die Stadt daher nicht aus.

Neues Spielgerät für den Rodelberg

Zudem ist von heute an bis zum 15. September der Spielplatz „Am Rodelberg/Walderseestraße“ nur eingeschränkt nutzbar. Grund dafür ist der Einbau eines neuen Spielgeräts. An der Stelle des alten Balancierparcours, der mittlerweile in die Jahre gekommen war, wird hier ein neuer Kletterwald als Hindernisparcours für Kinder entstehen. Das Spielgerät aus Holz lädt künftig zum Hangeln an einer sogenannten Affenleiter und zum Balancieren über Holzstämme und Seilnetze ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verschiedene Holztiere, die den Parcours flankieren, sollen das Gerät optisch in den umgebenden Waldbestand der Eilenriede einpassen. Die Gesamtkosten für das neue Spielangebot belaufen sich auf rund 20.000 Euro.

HAZ