Verkehr

Nächste Baustelle, aber nicht in den Stoßzeiten: Einschränkungen auf A37 bei Laatzen

In diesem Bereich bündeln sich derzeit die Arbeiten: Weil die Autobahn GmbH vier Brücken saniert, wird die A37 bei Laatzen in Fahrtichtung Hannover vom 25. September bis 1. Oktober temporär gesperrt – das allerdings nicht in den Stoßzeiten.