﻿Warum der Mord im Römischen Badehaus in Hemmingen nie aufgeklärt wurde

Das Anwesen in Hemmingen: Hier betrieb Heinz Haller sein Bordell an der Bundesstraße 3.

Hannover. Hannover zur Messezeit – das ist mit die beste Zeit. Bis zu 40 Frauen bieten dann im Badehaus ihre Dienste an, Taxifahrer bringen die Männer zu ihnen, die zuvor auf der Messe gearbeitet haben. Das „Römische Badehaus“ in Hemmingen hat einen guten Ruf in gewissen Kreisen in den Achtzigerjahren. Die Geschäfte laufen hervorragend – das lockt Kriminelle an. Und das hat tödliche Folgen.

Heinz Haller ist in dieser Zeit eine schillernde Persönlichkeit im Rotlichtmilieu Hannovers. Er zeigt sich gern mit auffälligem und teurem Schmuck inklusive Goldkettchen. Der Bordellchef suchte sich 1980 eine Adresse abseits des Steintors und fand das „Römische Badehaus“, verkehrstechnisch prima an der Bundesstraße 3 gelegen. Haller setzt auf Luxus. Es gibt einen 30 Grad heißen Pool, eine mit original Sylter Sand ausgelegte Strandlandschaft, beheizte Fußböden in den Marmorsälen. Auch die Preise sind luxuriös. Zwischen 1000 und 2000 Mark, gerne auch noch mehr, zahlen gut betuchte Gäste, heißt es.

Viel Ärger mit den Behörden

Der Chef im Badehaus: Heinz Haller am Tresen in seinem Bordell. © Quelle: Rainer Dröse

Immer wieder hatte Haller Ärger mit den Behörden. Aber dichtmachen konnten sie den Laden nie. Nach einer Razzia 1988 wurde er festgenommen – kam aber schnell wieder frei. Und als er den Ärger leid war, hat er seiner Lebensgefährtin das Badehaus geschenkt – sie war eine ehemalige Liebesdame in seinem Haus. Aber klar, er blieb der Chef.

Die Razzia: Polizisten durchsuchen das Römische Badehaus. © Quelle: Rainer Dröse

Der 21. Januar 1992: Es ist keine Messe, aber die Verbrecher, die sich zwischen den hochgewachsenen Tannen verstecken, sind sicher, dass sie trotzdem gute Beute machen. Sie lauern dem damals 51-jährigen Haller gegen sechs Uhr morgens auf. Als der auf dem Weg zwischen Bade- und Privathaus ist, schlagen sie zu. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ermittler sind später sicher, dass die Täter den Bordellchef nicht umbringen wollten – sie hatten es auf sein Geld abgesehen. Das aber gibt der ehemalige Boxer nicht her.

Vier oder fünf Täter lassen die Tatwaffe zurück

Aber eine echte Chance hat er nicht. Es sind vier oder fünf Täter, sagen Zeugen später. Sie schlagen mit einem Knüppel immer wieder zu, die Tatwaffe lassen sie zurück. Flüchten kann Haller nicht, das tun dann die Angreifer. In einem dunklen Wagen, so die Zeugen. Schwer verletzt kann sich Haller noch über den Rasen vor seinem Haus zur Bundesstraße schleppen, dann bricht er zusammen. Ein Autofahrer sieht ihn, ruft die Polizei. Der Notarzt hört Hallers letzte Worte. Die lauten: „20.000 Mark.“ Er verliert das Bewusstsein, stirbt später im Krankenhaus.

Vor dem Haus: Der Rolls Royce des Mordopfers. © Quelle: Rainer Dröse

Ist das die Summe, die die Täter erbeutet haben? Die Polizei findet es nie heraus. Neben dem Toten entdecken sie einen leeren Geldsack. Tage später ist klar: Mitgenommen haben die Verbrecher ein Panzerarmband aus 585er Gelbgold. Jedes zweite Glied dieses rund 8000 Mark teuren Armbandes ist mit einem Edelstein besetzt. Die Steine haben einen Durchmesser von 6,5 Millimeter.

Die Ermittler glauben zunächst an einen schnellen Fahndungserfolg. Schon einen Tag nach der Tat nehmen sie Hallers ehemaligen Geschäftsführer und einen Zuhälter fest. Im Safe des Toten lagen Notizen, die die beiden belasten. Tatsächlich sollen die Männer nach Angaben der Polizei bereits in einer Nacht im Dezember 1990 Haller aus dem Bordell gezerrt, mit einer Pistole bedroht und erpresst haben. Haller habe daraufhin Geld gezahlt, mehr Informationen gibt es nicht. Außer: Die beiden sind nicht für den Mord verantwortlich, heißt es später.

Pretty-Woman-Musik auf dem Friedhof

Am 31. Januar 1992 wird Haller auf dem Ricklinger Stadtfriedhof beerdigt. Dabei ist eine rund 100-köpfige Trauergemeinde. Er sei ein lebenslustiger Mensch mit Ecken und Kanten gewesen, der sich an das Gesetz gehalten habe, sagt einer der Gäste. Dann erklingt Musik – aus dem Film „Pretty Woman“.

Rund 100 Gäste waren dabei: Die Trauerfeier für den Getöteten auf dem Ricklinger Stadtfriedhof. © Quelle: Rainer Dröse

Die Kripo kommt nicht weiter. Auch, weil niemand aus der Rotlichtszene spricht. Die Kripo kommt nicht in das Milieu herein, weil deren Angehörige sich im Bereich der Organisierten Kriminalität tummeln und sich deshalb völlig abschotten. Es kommen keine Aussagen, weil Verräter damit rechnen müssen, anschließend getötet zu werden. Es ist eine Zeit, in der ein harter Konkurrenzkampf in der Stadt tobt. Eine Zeit, in der Kosovo-Albaner versuchen, die Macht über das Steintor zu bekommen. Deshalb sei es fast unmöglich, Informanten zu gewinnen, müssen die Ermittler Monate später zugeben. Sie glauben auch, dass die Täter nicht aus Hannover, sondern aus einer anderen Großstadt kommen. Vielleicht aus Frankfurt – es gibt Hinweise, dass sich die Zuhälterszene von dort aus neue Geschäftsfelder sucht.

Viele Vermutungen, keine entscheidenden Hinweise – daran ändert auch eine Belohnung von 50.000 Mark nichts, die Freunde Hallers am ersten Jahrestag seines Todes ausloben. Das „Römische Badehaus“ schließt, öffnet Jahre später als Hotel. Die Mörder von Heinz Haller werden nie gefasst.