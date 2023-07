﻿Ein feines vegetarisches Restaurant: Das „Klaver“ bietet viel Würze

Hannover. Die „Geheimzutat“ des vegetarischen und veganen Bistros „Klaver“ sei „Liebe“. Das steht an der Wand hinter dem Tresen geschrieben. Liebe. Ein großes Wort in der großen Welt der Worte und ihrer Bedeutungen. So weit traue ich mich hier nun nicht vor, aber ich würde dem Lokal auf jeden Fall Herz und Seele bescheinigen – und obendrein Brief und Siegel auf eine ordentliche Portion Freude und Leidenschaft für das eigene Tun geben, denn Betreiber wie Servicekräfte haben stets ein Lächeln für uns übrig. Trotz klein bemessener Küche wird hier auch weitestgehend frisch gekocht. Fleischlos dazu, wovon es weitaus mehr in der Stadt geben dürfte – es täte der Welt mit allem drum und drin bekanntlich ganz gut.

Das „Klaver“ steckt in einem Häusereck in der Südstadt. Der Gastraum ist begrenzt, die wenigen Tische stehen nah beieinander. Die Aufteilung zwischen Küche, Tresen und Gastbereich wurde den baulichen Eigenheiten angepasst. Das ist ein Kompromiss, der irgendwie funktioniert, aber Besucher und Beschäftigte müssen schon auf ihr Miteinander achten. Es lohnt vielleicht, zu reservieren, denn beim gut besuchten Mittagstisch wird es in dieser Gemengelage gleichermaßen heimelig wie quirlig, da auch das To-go-Angebot bei meinen Besuchen stark genutzt wird. Erst bei schönem Wetter entzerrt sich die Situation etwas, da eine kleine Außenterrasse angeschlossen ist, die sich auch für Kaffee und Kuchen eignet.

„Die geheime Zutat ist Liebe“: Das „Klaver“ in der Südstadt will immer viel Herz in die eigene Arbeit stecken. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Letztere werden hausgebacken. Es gibt glutenfreien Nusskuchen, veganen Käse- oder Mandel-Himbeerkuchen. Ich probiere Mohn-Käse-Kirsch- und Schoko-Nuss-Kuchen (je 3,90 Euro). Beide Gebäcke sind von guter Machart. Die kleine Karte bietet aber auch eine Auswahl an herzhaften Gerichten wie Bowls, „Stullen“ oder eine Tagessuppe (5,20 Euro) an, in meinem Fall aus Kartoffel und Lauch gekocht. Die Suppe setzt geschmacklich weniger auf die Hauptzutaten als auf Würze. Von der groben Konsistenz ähnelt sie eher einem Erbseneintopf. Das bekommt ein ambitionierter Haushalt in dieser Form auch hin, was kritischer klingt, als es gemeint ist: Mit dem sehr guten dunklen Vollkornbrot, das dazu serviert wird, schmeckt das Gericht gut.

Der „Black-Bean-Burger“ (8,20 Euro) setzt sich aus hausgemachten und zugekauften Waren zusammen. Zu Letzterem gehört das Roggen-Bun, das in seiner dezenten Süße und festen Teigstruktur eher an ein Brötchen erinnert. Das salzige, knusprig gebratene Patty ist hausgemacht und besteht aus schwarzen Bohnen. Am Gaumen wird der Bratling schnell breiig. Hinzu kommen würzige Tomatensoße und rohe Zwiebeln, deren Schärfe bei gewöhnlichen Burgern von Schmelzkäse und Fleischfett in Zaum gehalten werden. In dieser Kombi sind sie eine Spur zu tonangebend, weswegen es besser wäre, sie anders einzubinden – mit einer Chimichurri-Soße etwa, mit vielen Kräutern, Limette und etwas Chili. Das würde auch zu den Bohnen passen.

Kleines Restaurant, im Sommer mit Außenbereich: Das „Klaver“ in der Südstadt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die (nicht hausgemachten) Gnocchi (8,20 Euro) werden mit einer Linsen-Bolognese (gekocht mit Wurzelgemüse, Tomatensoße und getrockneten Kräutern) serviert. Auch hier wird der Würze sehr viel Raum gegeben. Zu Kartoffelnocken und Soße kommen frische Kirschtomaten, Basilikum, Grana Padano sowie leicht geröstete Mandelblättchen, die eine tolle, unerwartete Geschmacksnote einbringen. Das macht richtig Spaß. Man müsste viele Zutaten also nicht in einem Würzkanon (wie eigentlich bei Fertiggerichten üblich) verbergen, sondern könnte ihnen etwas mehr Raum geben, zur Geltung zu kommen. Das ist schließlich der Trumpf einer frischen Küche: Sie braucht nicht mehr als die Feinheit ordentlicher Produkte zu betonen, um überzeugend zu sein.

Fazit: Gute, frische und oft kräftig gewürzte Gemüseküche zu ordentlichen Preisen. Gesamt 7/10 (Küche 7, Ambiente 6, Service 8)

Kontakt:

„Klaver“

Stolzestraße 60

30171 Hannover

Internet: www.klaver-hannover.de

E-Mail: kontakt@klaver-hannover.de

Barrierefreiheit: nein

Öffnungszeiten: Di bis Fr 10 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 18 Uhr

Besucht am: 20. April & 23. Mai 2023

