Das müssen Sie zur „Nacht der Gastronomie“ in Hannover wissen

Hannover. Am 6. März dreht sich in der „Alten Druckerei“, der neuen Veranstaltungs-Location der Madsack Mediengruppe, alles um die Gastronomie. Bereits zum dritten Mal veranstaltet „HANNOVER GEHT AUS!“, das Gastro-Magazin der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ und der „Neuen Presse“, die „Nacht der Gastronomie“. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Veranstaltung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer wird geehrt?

Zunächst einmal haben die Leserinnen und Leser der beiden großen hannoverschen Tageszeitungen das Wort. Sie wählen bis zum 26. Februar das beste Restaurant und die beste Bar des Jahres. Vorgeschlagen wurden von der Redaktion jeweils zehn Nominierte, die Sieger der vergangenen Abstimmungen durften dabei nicht erneut genannt werden. Im Vorfeld wurden Bars und Restaurants vorgestellt. Die Abstimmung finden Sie hier.

Gibt es wieder einen Jurypreis?

Ja, wie schon in den vergangenen Jahren wird es auch wieder eine Sonderrubrik geben. Die drei hannoverschen Spitzenköche Ekkehard Reimann, Norbert Schuh und Dieter Biesler werden gemeinsam mit Hannes Finkbeiner, dem Gastro-Experten der HAZ, das beste Landgasthaus auszeichnen. In den Endauswahl stehen das Restaurant Heinrichs, das Gasthaus Lege und das Gasthaus Müller.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann beginnt die Preisverleihung?

Um 18 Uhr öffnen die Türen für die 650 Karteninhaber der Gala mit den Ehrungen, die um 19 Uhr beginnt und etwa 90 Minuten dauern wird. Im Anschluss startet ab 21 Uhr die große Party, bei der die Gewinner bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden.

Was kosten die Tickets?

Die Karten für die Gala mit den Ehrungen sind für 99 Euro erhältlich, inklusive eines Drei-Gänge-Menüs und der Getränke während der Preisverleihung. Wer nur bei der Party dabei sein will, zahlt 34 Euro. Karten in beiden Kategorien gibt es über den Ticketshop von HAZ und NP. Abonnenten erhalten einen Nachlass als AboVorteil.

Können die Besucher der Party die Ehrung auch verfolgen?

Ja, im Eingangsbereich der „Alten Druckerei“ gibt es auch für Inhaber der Party-Tickets die Möglichkeit, bei Speisen und Getränken in den Abend zu starten und sich mit den anderen Gästen auszutauschen. Zudem wird die Ehrung auf Bildschirmen übertragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist eigentlich die „Alte Druckerei“?

Das neue Veranstaltungszentrum der Madsack Mediengruppe ist – wie schon der Name verrät – in den Räumlichkeiten des ehemaligen Druckzentrums an der Unternehmenszentrale in der August-Madsack-Straße entstanden. Die „Nacht der Gastronomie“ findet in der ehemaligen Weiterverarbeitung statt, in der früher die Zeitungen für den Transport zu den Abonnenten und den Verkaufsstellen vorbereitet wurden. In der Halle fanden im vergangenen Jahr unter anderem die E-Days statt, eine große Messer zur Elektromobilität.

Wie komme ich hin?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die „Alte Druckerei“ sehr gut zu erreichen. Die Stadtbahnlinie 6 hält direkt vor dem Gelände an der Haltestelle „August-Madsack-Straße“.

Gibt es bei der Party auch Live-Musik?

Ja, wie gewohnt wird es wieder ein pralles Musikprogramm geben. Staracts der Party sind „Snap!“ und „Culture Beat“, die unter anderem ihre Welthits „The Power“, „Rhythm is a Dancer“ und „Mister Vain“ präsentieren. Ergänzt wird das Programm durch DJ Aiello, die Geigerin Sophie Moser und die Sängerin NICA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es ein besonderes Hotel-Angebot?

Ja, wer nach der langen Partynacht eine Übernachtung in Hannover sucht, der findet bei den Mercure Hotels Hannover City und Hannover Mitte ein tolles Paket: Ein Doppelzimmer kostet inklusive zwei Party-Tickets im Wert von jeweils 34 Euro, Frühstück und einen Taxi-Gutschein im Wert von 10 Euro komplett nur 138 Euro. Ein Einzelzimmer inklusive Frühstück, einer Party-Karte und einem Taxi-Gutschein ist für 109 Euro erhältlich. Buchen kann man die Pakete so lange der Vorrat reicht direkt bei Mercure unter der Telefonnummer (05 11) 8 00 81 17.