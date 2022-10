﻿Das sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) zu seiner Bilanz

Hannover. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sagt nach einem Jahr im Amt: „ Ich bin hier richtig gut wieder angekommen.“ Dies meint er vor allem persönlich, denn zuletzt war der gebürtige Hannoveraner Wissensschafts-Staatssekretär in Berlin gewesen. Der Vater von drei Söhnen findet, dass die Region Hannover alles biete, um Menschen und Familien glücklich zu machen. In seiner bisherigen Amtszeit habe er hingegen längst nicht alles erreicht, was er erreichen wollte. Dazu sei das Jahr zu sehr von Krisenmanagement geprägt gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Vor allem bei der Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung gebe es Nachholbedarf. Besonders die Strukturen zwischen Stadt und Region könnten vereinfacht werden. Es sei nicht erklärlich, warum das Gesundheitsamt der Region für alle Menschen zuständig sei, das Veterinäramt der Region aber nur für das Umland und das der Stadt Hannover für das Stadtgebiet. Auch bei der Führerscheinstelle und bei der Ausländerbehörde, die er lieber "Zuwanderungsbehörde" nennen würde, gebe es Optimierungsbedarf. Das Ziel, weniger Regionsumlage zu zahlen, dürfe bei der Stadt Hannover aber das Hauptmotiv bei den Abstimmungsgesprächen sein. Wichtig sei, dass man das mache, was effizient sei, das könne mal zentral, mal dezentral sein, sagt Krach am Montag vor Journalisten in Hannover. Wenn man am Ende auch noch spare, sei das schön, aber eben nicht das Hauptziel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das 365-Euro-Ticket soll kommen, aber nicht schon 2023: Regionspräsident Steffen Krach (SPD) ist ein Jahr im Amt. © Quelle: Katrin Kutter

Von seinem Versprechen eines 365-Euro-Ticket für alle Bürger der Region will sich Krach nicht verabschieden. Im Jahr 2023 werde das aber nicht kommen, sagt er, doch das 49-Euro-Ticket des Bundes sei ein erster Schritt dahin. Seine Idee eines günstigen öffentlichen Nahverkehrs habe sich als richtig erwiesen.

Die großen Herausforderungen für die Zukunft sind für den 43-Jährigen der Ausbau der Windkraftanlagen und die Reform des Klinikums Region Hannover, die in enger Abstimmung mit anderen Trägern wie Diakovere oder dem Vinzenzkrankenhaus, aber auch den Rettungsdiensten erfolgen müsse. Es könne nicht sein, dass ein Schlaganfallpatient in der Nordstadt schneller behandelt werden könne als einer in Uetze oder Neustadt. Die Notfallversorgung müsse in der gesamten Region gewährleistet sein. Bei Herzinfarktpatienten gebe es bereits eine enge Kooperation mit dem Landkreis Hildesheim, für Schlaganfallfälle müsse es ähnliche Lösungen geben. Andere Landkreise setzten beispielsweise Schlaganfallmobile ein. Erste Anlaufstelle für Geburten werde künftig vermutlich das neue Mutter-Kind-Zentrum "Henrike" sein, das auf der Bult entsteht. Aber auch in anderen Kliniken müssten weiterhin Geburten möglich sein.

Wünscht sich mehr Tempo beim Windkraftausbau: Regionspräsident Steffen Krach (SPD) zieht nach einem Jahr im Amt Bilanz. © Quelle: Katrin Kutter

Bei der Realisierung von Windkraftanlagen wünscht sich Krach deutlich mehr Tempo vom Land. Wenn ein LNG-Terminal für Flüssigerdgas innerhalb von acht Monaten entstehe, könne es nicht sein, dass sich der Bau von Windkraftanlagen fünf bis acht Jahre hinziehe. Es sei kein Problem, 2,2 Prozent der Fläche für Windkraft zur Verfügung zu stellen, wie es das Land plant, in einigen Gegenden wie der Wedemark oder Neustadt könnten es sogar 3 Prozent sein.