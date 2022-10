﻿Seit einem Jahr Regionspräsident: Was hat Steffen Krach bewegt?

Seit dem 1. November 2021 ist Steffen Krach Präsident der Region Hannover. Der Sozialdemokrat hatte sein Amt mit einigen Versprechen angetreten, unter anderem wollte er Schwimmkurse fördern und ein 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr einführen. Wie ist der Stand der Dinge? Eine Zwischenbilanz.

Hannover. Am Dienstag ist Steffen Krach seit einem Jahr Regionspräsident in Hannover. Am 1. November 2021 hatte er das Amt angetreten, nachdem er sich Ende September vergangenen Jahres in einer Stichwahl gegen die CDU-Kandidatin Christine Karasch durchgesetzt hatte.

Im Wahlkampf hatte Krach unter anderem kostenlose Schwimmkurse für Kinder versprochen, Hilfe für Hotels und Gaststätten wegen der Corona-Pandemie, Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden der Region und Windkraftanlagen zur Verbesserung der Klimabilanz. Als zentrales Wahlversprechen galt das 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Wie weit sind diese Projekte nach einem Jahr? Zeit für eine Zwischenbilanz.