﻿Ausgebombt in Charkiw: Wie eine ukrainische Familie in Hannover neue Hoffnung findet

Svitlana Shavkun, Yuri Petuhov und ihre Tochter Kira sind nach einem Raketenangriff aus ihrem zerstörten Haus in Charkiw geborgen worden. Jetzt wurden sie im Friederikenstift Hannover erfolgreich operiert – und wollen so schnell wie möglich wieder nach Hause.

Hannover. Svitlana Shavkun hat alle Daten präzise parat. Inklusive Uhrzeit. Es ist der 18. August 2022, 4.30 Uhr. Zwei Raketen schlagen in das Mehrfamilienhaus ein, in dem die 38-Jährige mit Mann Yuri Petuhov und Tochter Kira wohnt. „Unser fünfstöckiges Haus ist vollkommen in sich zusammengefallen. Überall Trümmer. Wir lagen darunter. Ich wusste sofort, es ist schlimm. Ich konnte mich nicht bewegen, die Beine waren unnatürlich abgewinkelt. Als sich der Staub ein bisschen verzogen hatte, hörte ich die Stimme meiner Tochter Kira: Mama, lebst du?“

20 Minuten unter Trümmern

Ja, Svitlana Shavkun lebt, genau wie ihr Mann Yuri. 22 Nachbarn schaffen es lebend aus den Trümmern, neun sterben. „Schon direkt nach Kriegsausbruch sind wir umgezogen – in einen Bunker in Charkiw. Dort sind wir drei Monate geblieben, bis zum 16. Mai. Wir sind nur nach Hause, um die Katze zu füttern.“ Die Katze ist bei dem Angriff gestorben. Schon nach 20 Minuten ziehen Helfer die Verschütteten aus den Trümmern. Svitlana Shavkun und ihre Familie haben komplexe Brüche an den Extremitäten erlitten, auch am Rücken. Kettenbrüche nennen Chirurgen so etwas. Bis zum 10. September werden sie in Charkiw behandelt. Dann wird die Familie nach Westen verlegt, nach Lemberg.

„Optimismus, Zuversicht und Dankbarkeit – das ist alles, was geblieben ist“: Die Ukrainerin Svitlana Shapkun mit ihrer Tochter Kira Petuhova und ihrem Mann Yuri Petuhov. © Quelle: Katrin Kutter

„Nach wochenlangem Klinikaufenthalt in Lemberg konnte man in der Ukraine nichts mehr für uns tun“, erzählt die 38-jährige Beamtin im Gesundheitswesen. Vor allem um die 13-jährige Kira habe es schlecht gestanden. „Man wollte ihr die Beine amputieren.“ Ehemann Yuri Petuhov hat ebenfalls zahlreiche Knochenbrüche, Svitlana Shavkun wurde schwer am Rücken verletzt, dazu Mehrfachfrakturen an Füßen und Fersen. Über den Katastrophenschutz und das sogenannte Kleeblattsystem, über das Kriegsverletzte auf deutsche Kliniken verteilt werden, ist die Familie dann am 26. Oktober über Hamburg nach Hannover gekommen, ins Friederikenstift. Mitnehmen konnte Svitlana Shavkun nur ihr Smartphone. Das Schutzglas ist gesprungen.

Schwer verletzt: Der 13-jährigen Kira drohten in der Ukraine die Beine amputiert zu werden. Nach der Operation im Friedrikenstift ist Prof.Helmut Lill zuversichtlich, dass das Mädchen den Rollstuhl wieder verlassen kann. © Quelle: Katrin Kutter

Brüche und Schusswunden

Fünf Wochen haben sie dort auf der chirurgischen Abteilung von Prof. Helmut Lill verbracht. Yuri Petuhov musste zweimal operiert werden, Kira noch häufiger, die Verletzungen sind komplex. „Alle drei sind sehr schwer verletzt gewesen“, berichtet der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der Diakovere Klinik – einem zertifizierten Traumazentrum. Die Erstversorgung der Familie in der Ukraine sei sehr gut, aber eben nicht ausreichend gewesen. Die sogenannten Kettenbrüche der Extremitäten, bei denen mehrere Gelenke betroffen sind, hätten weiter operativ versorgt werden müssen.

Das Friederikenstift ist seit Ausbruch des Krieges an die Versorgung von Verletzten aus dem Gebiet gewohnt. „Wir haben etliche Verletzte zusammen mit der MHH aufgenommen“, betont Prof. Lill. Sowohl zivile Opfer als auch Soldaten mit Schuss-, Schrapnell- und Granatwunden. Oberkörper, Beine und Gesicht seien am meisten betroffen. Oft handele es sich um multiple Frakturen sowie um offene Brüche durch äußere Einwirkung. Als Maximalversorger für Unfallchirurgie sind besonders viele Fälle vom Traumnetzwerk ans Friederikenstift verwiesen wurden. Die Regelmäßigkeit ist allerdings seit Anfang des Jahres ins Stocken gekommen. Der Mediziner vermutet Logistik- und Transportprobleme. Weniger Kriegsverletzte dürfte es nicht geben.

„Wir haben etliche Verletzte zusammen mit der MHH aufgenommen“: Prof. Helmut Lill, Chefarzt der Unfallchirurgie des Friederikenstift © Quelle: Diakovere

Killerkeime mitgebracht

Die Behandlung der Kriegsverletzungen sind nach Aussage des Chefarztes sehr besondere Eingriffe, deren Therapien auch erheblichen Mehraufwand bedeuten. Denn nicht nur die medizinische Versorgung von komplexen Brüchen oder Schusswunden sei anspruchsvoll. „Schuss- und Stichwunden müssen wir in Hannover ja leider auch regelmäßig versorgen.“ Eine große Herausforderung sei es, die Keimbesiedelung der Patienten aus dem Kriegsgebiet in den Griff zu bekommen. „Hygienemaßnahmen, Isolierung – das bindet noch einmal enorm viel Personal“, betont Prof. Lill. Zusätzlich zur Pandemie seien diese Umstände noch eine weitere Belastung und Herausforderung gewesen. „Alle Verletzten aus der Ukraine haben diese multiresistenten und gefürchteten ‚Killerkeime’ mitgebracht. Die haben nichts gemein mit dem hier bekannten Krankenhauskeim.“ Alle Betroffenen aus dem Krisengebiet aber habe man keimfrei aus der Klinik entlassen können – so auch die Familie von Svitlana Shavkun.

„Die Prognose für Kira ist nicht ganz so gut“, berichtet die sanfte Frau mit den blonden Haaren. Trotzdem konnte die Familie gemeinsam in eine Unterkunft ziehen Ende des Jahres. Eigentlich geht es jetzt um eine Nachbehandlung. Prof. Lill ist zuversichtlich, dass Yuri Petuhov und Kira wieder aus dem Rollstuhl kommen. Svitlana Shavkun kann schon wieder am Rollator gehen. „Sie können Füße, Unterschenkel und Beine noch nicht stark belasten, das braucht seine Zeit bis zur Mobilisierung.“ Das Alltagsleben der Familie werde aber voraussichtlich mit Einschränkungen einhergehen.

Unterstützung in Hannover: Die Ehrenamtliche Manuela Mirasch-Müller betreut die Ukrainerin Svitlana Shapkun und ihre Familie. © Quelle: Katrin Kutter

Komplikation Nachsorge

Der schwere Weg ist für Svitlana Shavkun, Yuri Petuhov und ihre Tochter Kira daher noch lange nicht zu Ende. Die Nachbehandlungen gestalten sich schwierig. Es müssen haufenweise Anträge gestellt werden – für Rollstuhl, Reha, Rezepte, Hilfsmittel. Manuela Mirasch-Müller hilft. Die Ehrenamtliche kümmert sich fast täglich um die drei. „Grundsätzlich wurden sie bestens behandelt von den Ärzten – aber Erfolg und Heilungsprozess geraten ins Stocken, wenn keine ordentliche Nachsorge stattfinden kann.“

Arzt- und Amtsbesuche sind kompliziert, die Sprachbarriere ist groß. Die Familie spricht weder Deutsch noch Englisch. „Dass die Kleeblatt-Fälle nicht bis zum Abschluss einer Behandlung begleitet werden, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Manuela Mirasch-Müller. Kira schafft es bislang allein nur vom Bett in den Rollstuhl, sie benötigt Unterstützung wie Physiotherapie. Alles muss einzeln beantragt werden. „Kira hat sich sehr verändert. Ist erwachsen geworden – viel zu schnell“, sagt ihre Mutter. Der 39-jährige Vater ist ständig erschöpft. Svitlana Shavkun hat schon sechs Stunden mit Rollator vor dem Sozialamt gestanden.

So schnell wie möglich nach Hause

Dazu kommt das Trauma. „Wir haben nächtelang überhaupt nicht geschlafen“, sagt die 38-Jährige. Und wenn, dann haben sie geträumt vom Mauerwerk, dem Staub und dem Schutt auf dem Brustkorb, der sie zu ersticken drohte. Bei jedem plötzlichen Geräusch zucken alle zusammen und versteinern. Jetzt träumt Svitlana Shavkun davon, „so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Wir haben nichts mehr dort, auch die Katze ist tot. Aber so hilfsbereit hier alle auch sind, in der Ukraine ist meine Heimat. Und sie bleibt es.“ Sie hofft auf Ende März. Das genaue Datum weiß sie leider ausnahmsweise nicht. Bei all dem, was sie erzählt, lächelt die 38-Jährige oft. Wie geht das? „Mit Optimismus und Zuversicht. Und Dankbarkeit. Das ist alles, was geblieben ist.“