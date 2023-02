﻿Zug um Zug: Wie Daniela Olschewski den Flüchtlingsstrom an Hannovers Messebahnhof organisiert

Der Bahnhof in Laatzen ist zentraler Ankunftsort für Sonderzüge mit Menschen aus dem Kriegsgebiet. Die stellvertretende Bahnhofsleiterin am Hauptbahnhof Hannover hat deshalb eine Aufgabe, auf die sie gern verzichten würde.

Hannover. Als der von Russland angezettelte Krieg auf ukrainischem Boden am 10. März vergangenen Jahres schon seit mehr als zwei Wochen tobt, ertönt um 13.45 Uhr im Messebahnhof Laatzen ein Gong. Er kündigt den ersten Sonderzug mit Kriegsflüchtlingen an. Am Bahnsteig warten Helfer etwa vom Deutschen Roten Kreuz, Polizisten, Feuerwehrleute, Dolmetscher – und Daniela Olschewski mit einigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Der Gong ist nicht zu überhören, das Geräusch des Zuges mit 600 Frauen, Jugendlichen, Kindern und vereinzelt Männern an Bord auch nicht. Es herrscht angespannte Stille. „Es war nicht abschätzbar, wie hoch der Aufwand werden würde und ob die Abläufe wie geplant klappen“, sagt sie.