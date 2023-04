﻿Ein Stern: Das ist das Restaurant Handwerk

Dass Handwerk eine Kunst ist, zeigt Küchenchef Thomas Wohlfeld in seinem gleichnamigen Restaurant in Hannover. Wohlfeld ist Stern-erprobt und ausgezeichnet.

Hannover. Küchenchef Thomas Wohlfeld hält sich an die Definition: Unter Handwerk versteht er „eine als Beruf ausgeübte Arbeit, die vorwiegend mit der Hand und ohne große industrielle Anlagen ausgeübt wird“.

Und so geht er in seinem Restaurant in Hannovers Südstadt an Zutaten und Rezepte heran, seine Leidenschaft gilt vor allem der französisch-asiatischen Küche, auch Nachhaltigkeit ist eines seiner Schwerpunktthemen – neben dem Restaurant hat er auch ein Gewächshaus, in dem das Team Gurken, alte Tomatensorten und Kräuter zieht.

Der gebürtige Celler hat im Ringhotel am Celler Tor die Ausbildung zum Koch gemacht, zusammen mit seiner Frau Ann-Kathrin hat er zwei Jahre im Schweizer Sterne-Restaurant Zur Säge gearbeitet, danach folgen Stationen im Hamburger Vlet und im Off-Club von Tim Mälzer.

Im Dezember 2016 eröffnen sie das Handwerk in der ehemaligen Kultkneipe Spiegel.

Ungezwungene Atmosphäre und „klare Tellersprache“ waren ihm von Anfang an wichtig, die Produkte sollten im Vordergrund stehen. Der Guide Michelin zeichnete das Lokal 2022 mit einem Stern aus, der Gault Millau führt es aktuell mit 15 von 20 Punkten.

Handwerk (Altenbekener Dann 7), Telefon 0511/26267588, geöffnet mittwochs bis sonntags ab 18 Uhr. Fünf Gänge kosten 125 Euro, sechs Gänge 135 Euro, die Weinbegleitung 59 bis 69 Euro, die alkoholfreie Begleitung 41 bis 47 Euro.

Infos unter handwerk-hannover.com